BORSE EUROPA - Indici fermi a ridosso massimi otto mesi

INDICI ORE 10,45 VAR % CHIUS. 2011 EUROSTOXX50 2.586,46 +0,45 2.316,55 FTSEUROFIRST300 1.099,86 +0,14 1.001,39 STOXX BANCHE 158,47 +0,17 132,54 STOXX OIL&GAS 361,85 -0,49 337,35 STOXX ASSICURAZIONI 161,55 +0,72 133,25 STOXX AUTO 355,35 +0,20 259,04 STOXX TECH 216,83 +0,50 188,27 LONDRA, 15 marzo (Reuters) - Si stabilizzano dopo la corsa più recente gli indici di borsa del vecchio continente, fermandosi a ridosso del record degli ultimi otto mesi. Prima di spingere nuovamente al rialzo i corsi delle borse, avvertono gli operatori, gli investitori attendono ulteriori rassicurazioni sul miglioramento dello stato di salute dell'economia globale. Toccato ieri i il massimo da luglio scorso, dopo una partenza in negativo l'indice FTSE 300 delle bluechip europee si riporta poco prima delle 10,30 sostanzialmente in parità. Tra le singole piazze Francoforte fa +0,42%, Parigi +0,32% e Londra d+0,02%. "Potremmo spingerci ulteriormente al rialzo in vista del fine settimana; il momento è positivo e se i dati macro Usa risultassero migliori delle attese il mercato potrebbe trovare nuovo slancio" osserva lo strategist Saxo Bank Peter Granry, secondo cui la fase attuale resta dedicata al consolidamento. Nel brevissimo termine, spunti direzionali potrebbero arrivare nel primo pomeriggio dalle statistiche settimanali sulle nuove richieste di sussidi di disoccupazione. Le banche europee guadagnano il 2% circa, mentre l'indice FTSEurofirst 300 sale dello 0,7%. Tra i singoli listini, I titoli in evidenza: * Leggerro recupero per gli automobilistici, con l'indice di settore a +0,2% dopo i dati Acea relativi alle immatricolazioni europee di febbraio, che mostrano una flessione di 9,2% su anno e 8% su mese a dispetto del giorno relativo un più rispetto al 2011. * FRANCE TELECOM cede 0,1%. Il gruppo, scrive il quotidiano 'Parkiet', sta valutando la possibile cessione delle operazioni di linea fissa della controllata polacca TPSA per concentrarsi sul business della telefonia mobile. * Risalgono di oltre 2% AXA e quasi 5% AEGON . Secondo quanto riferito a Reuters da due fonti vicine all'operazione, insieme alla giapponese Sompo Japan Insurance le due compagnie sarebbero interessate a rilevare Finans Emeklilik, ramo assicurativo della turca Finansbank in portafoglio a National Bank of Greece. * PERNOD RICARD e GROUPE BRUXELLES LAMBERT fanno rispettivamente -2,5% e +1,7%. La holding belga GBL ha annunciato ieri che intende dismettere fino a 6,2 milioni di azioni, pari a 2,3% del gruppo francese. * Balza di circa 5% ZODIAC. La società aerospaziale ha confermato ieri l'obiettivo sul fatturato dell'anno fiscale 2011-2012 dopo un incremento delle vendite pari a 19,6% nel primo semestre. * UBS viaggia in rialzo di circa 0,5%. La banca d'affari ha ottenuto in alcuni paesi immunità condizionale in cambio della collaborazione nelle indagini internazionali sulla possibilità che molte banche d'investimento abbiano manipolato il tasso Libor. * Cede oltre 1% TESCO. A due mesi dal 'profit warning' sui risultati, il terzo gruppo mondiale della grande distribuzione ha annunciato l'uscita di scena del responsabile per le attività britanniche Richard Brasher. * TELIASONERA corregge di circa 1%. L'AD del gruppo svedese delle tlc ha detto ieri che la società è interessata ad acquisizioni dopo le recenti voci che la vedrebbero mirare alle operazioni danesi della concorrente '3' (Redazione Milano, reutersitaly@thomsonreuters.com, +39 02 66129854, Reuters messaging: alessia.pe.thomsonreuters.com@reuters.net) Sul sito www.reuters.com altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia