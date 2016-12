BORSE EUROPA - Indici in rialzo, trainati da banche

INDICI ORE 10,35 VAR % CHIUS. 2011 EUROSTOXX50 2.582,58 +1,00 2.316,55 FTSEUROFIRST300 1.103,30 +0,72 1.001,39 STOXX BANCHE 159,12 +2,05 132,54 STOXX OIL&GAS 364,85 +0,53 337,35 STOXX ASSICURAZIONI 160,32 +2,24 133,25 STOXX AUTO 352,96 +1,69 259,04 STOXX TECH 216,93 +0,67 188,27 LONDRA, 14 marzo (Reuters) - Le borse europee ampliano i guadagni di ieri e rinnovano i massimi delle ultime 33 settimane, sostenute dai titoli finanziari, dopo che la Fed ha migliorato le proprie previsioni sull'andamento dell'economia e annunciato che la maggior parte della banche statunitensi ha superato gli stress test. Nei test effettuati dalla Fed, gran parte delle banche ha ottenuto punteggi elevati, aprendo così la strada a payout più alti e rassicurando gli investitori sulla solidità del sistema bancario. "Gli stress test Usa si potrebbe dire che mostrano che il peggio è passato per il sistema finanziario americano e che molte banche ora possono offrire un dividendo adeguato e restituire denaro agli azionisti", spiega Darren Sinden, senior sales trader di Silverwind Securities. Le banche europee guadagnano il 2% circa, mentre l'indice FTSEurofirst 300 sale dello 0,7%. Tra i singoli listini, Francoforte avanza dello 0,75%, Parigi dello 0,7%, Londra dello 0,55%. I titoli in evidenza: * E.ON guadagna il 5,8% sulla scia dei risultati. Il gruppo tedesco ha detto che le energie rinnovabili e l'espansione all'estero dovrebbero aiutare l'utile core a crescere nel 2012 e nel 2013, dopo che la decisione della Germania di uscire del nucleare ha portato l'utility a chiudere il 2011 in perdita. * BAYER cede poco oltre l'1%, nonostante la previsione di una crescita di margini e vendite per la sua divisione healthcare nei prossimi tre anni. * BIOMERIEUX cede oltre il 6% dopo aer rivisto al ribasso gli obiettivi di crescita per il 2012. * HOME RETAIL sale di oltre il 5% dopo il doppio upgrade di JPMorgan a "overweight" da "underweight", nel contesto di un report positivo sui retailer britannici. * La greca ALPHA BANK sale di oltre il 5% dopo aver annunciato di aver convocato un'assemblea dei soci per proporre di uscire dal progetto di fusione con Eurobank (+5%). Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia