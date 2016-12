BORSE EUROPA - Indici in rialzo, attesa per dati macro

INDICI ORE 10,15 VAR % CHIUS. 2011 EUROSTOXX50 2.532,65 +0,70 2.316,55 FTSEUROFIRST300 1.085,43 +0,77 1.001,39 STOXX BANCHE 153,25 +1,50 132,54 STOXX OIL&GAS 359,47 +0,55 337,35 STOXX ASSICURAZIONI 154,81 +0,97 133,25 STOXX AUTO 343,89 -0,23 259,04 STOXX TECH 213,64 +0,76 188,27 LONDRA, 13 marzo (Reuters) - Le borse europee viaggiano in rialzo negli scambi della mattinata, con gli investitori posizionati in attesa di solidi dati macro da Germania e Stati Uniti, due motori chiave della crescita tra le economie sviluppate. Ma i volumi dovrebbero restare contenuti in vista della decisione della Fed sui tassi di interesse dopo la chiusura dei mercati del Vecchio Continente. L'indice tedesco Zew, in calendario alle 11, dovrebbe raggiungere a marzo i massimi di un anno, mentre negli Usa il ritmo mensile di crescita delle vendite al dettaglio a febbraio è visto più che raddoppiare. Una buona lettura dei due dati potrebbe aiutare l'indice Euro STOXX 50 delle blue chip della zona euro a uscire dalla fase di consolidamento in cui è rimasto ingessato dopo aver toccato i massimi di sette mesi tre settimane fa. "Abbiamo avuto un movimento molto buono e adesso siamo in un trading range tra 2.460 e 2.558, ma restiamo ottimisti. Questo trading range conferma il trend rialzista", commenta Petra Kerssenbrock, analista tecnica di Commerzbank. Intorno alle 10,15 l'Euro STOXX 50 sale dello 0,7% a 2.533 punti. L'indice paneuropeo FTSEurofirst 300 guadagna circa lo 0,8%, appena sotto i picchi della scorsa estate. Francoforte avanza dello 0,75%, Parigi dello 0,7%, Londra dello 0,55%. La volatilità implicita sull'Euro STOXX 50, che misura l'avversione al rischio degli investitori, è scesa ai minimi da luglio 2011. I titoli in evidenza: * La compagnia tedesca di riassicurazione MUNICH RE sale di quasi il 2% sulle previsioni di un utile netto più che triplicato per quest'anno con un impatto solo marginale dallo swap del debito greco. * BMW arretra di un punto percentuale nonostante il leader mondiale delle auto di alta gamma abbia previsto di superare i 2 milioni di auto vendute nel 2016, quattro anni in anticipo rispetto al previsto. * L'utile 2011 sopra le attese spinge l'assicuratore britannico STANDARD LIFE, che guadagna circa un punto percentuale. * PRUDENTIAL, numero uno britannico delle assicurazioni, ha soddisfatto le attese con un aumento del 7% dell'utile 2011, aiutato dalla continua forte crescita delle attività asiatiche. Il titolo sale di oltre l'1%. * Balza del 17% la società biotech francese NICOX che ha ottenuto risultati positivi in uno studio su un trattamento per il glaucoma. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia