BORSE EUROPA - Indici in rialzo, attese Grecia

INDICI ORE 9,50 VAR % CHIUS. 2011 EUROSTOXX50 2.456,97 +0,45 2.316,55 FTSEUROFIRST300 1.065,05 +0,62 1.001,39 STOXX BANCHE 152,46 +1,28 132,54 STOXX OIL&GAS 354,95 +0,54 337,35 STOXX ASSICURAZIONI 152,18 +0,92 133,25 STOXX AUTO 331,84 +1,84 259,04 STOXX TECH 208,79 +0,94 188,27 MILANO, 8 marzo (Reuters) - Borse europee in rialzo nella mattina, con gli investitori che scommettono sul fatto che la Grecia sarà in grado di portare a buon fine lo swap del debito ed evitare un default disordinato. Mercato positivo sulla possibilità che le società con un'esposizione globale siano in grado di fare bene. Il mercato resterà comunque volatile in vista della scadenza di stasera sul debito greco e dei dati sull'occupazione Usa di domani. "Penso che rimarrà volatile... prevediamo un maggiore potenziale al rialzo la prossima settimana", dice Luca Solca, responsabile ricerca in Europea di CA Cheuvreux. "Un altro 10-20%, non mi sorprenderebbe..." Intorno alle 9,50 il FTSE Eurofirst 300 sale dello 0,62%. Francoforte avanza dello 0,74%, Parigi dell'1,04%, Londra dello 0,54%. I titoli in evidenza: * EADS in forte rialzo dopo aver previsto un miglioramento "significativo" dell'utile operativo 2012 e dopo utili 2011 più forti delle previsioni, grazie anche alla domanda di Airbus. * Netto calo di Henkel che ha promesso nuovi tagli dei costi per proteggere i margini, dopo i risultati più deboli delle attese. * ENEL in ribasso dopo la revisione verso il dividendo e delle previsioni. * L'operatore aeroportuale tedesco Fraport perde terreno dopo aver tagliato le attese sulla crescita dei passeggeri nel 2012, in seguito a una serie di scioperi che ha messo in difficoltà l'operatività. * Il gruppo belga della grande distribuzione Delhaize perde il 5%, dopo i dati del trimestre peggiori delle attese e dopo aver detto che non riesce a traslare sui prezzi al consumo gli aumenti dei prodotti alimentari. * Il principale costruttore olandese Royal BAM Group sale dopo il balzo dell'utile annuo.