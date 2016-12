BORSE EUROPA - Indici in calo su timori crescita, giù auto

INDICI ORE 10,00 VAR % CHIUS. 2011 EUROSTOXX50 2.503,88 -1,03 2.316,55 FTSEUROFIRST300 1.071,45 -0,84 1.001,39 STOXX BANCHE 153,61 -1,34 132,54 STOXX OIL&GAS 359,28 -0,56 337,35 STOXX ASSICURAZIONI 152,69 -1,39 133,25 STOXX AUTO 331,26 -2,07 259,04 STOXX TECH 208,14 -0,79 188,27 LONDRA, 6 marzo (Reuters) - Mattinata con il segno negativo per le borse europee, con i nuovi timori per la crescita economica in Europa e Cina che spingono gli investitori a ridurre la loro esposizione al rischio. "Gli ultimi dati macroeconomici della zona euro, specialmente in un momento in cui le principali operazioni di liquidità della Bce sono finite, hanno sollevato preoccupazioni di una recessione e deluso i mercati. Oltre a questo, la Cina ha tagliato le sue previsioni di crescita", commenta Koen De Leus, strategist di KBC Securities. "Gli investitori dovrebbero guardare a società difensive che hanno alti rendimenti dei dividendi. I farmaceutici appaiono interessanti nel contesto attuale, mentre il settore petrolifero offre una buona copertura contro quello che sta succedendo in Iran". A livello settoriale soffrono soprattutto gli automobilistici guidati dal pesante calo di PSA Peugeot Citroen dopo l'annuncio dei termini dell'aumento di capitale. Intorno alle 10 l'indice paneuropeo FTSEurofirst 300 perde lo 0,8% circa. Francoforte arretra dell'1,2%, Parigi dello 0,8%, Londra dello 0,5%. I titoli in evidenza: * PSA PEUGEOT CITROËN lascia sul campo il 5,5% dopo la comunicazione delle modalità dell'aumento di capitale da un miliardo di euro lanciato dopo l'alleanza con General Motors , a forte sconto. * AVIVA cede oltre il 3% sulla scia del declassamento di Exane BNP Paribas a "underperform" da "neutral", con target price ridotto a 350 pence da 392. * La utility tedesca RWE ha in programma di cedere meno asset dopo aver identificato un altro miliardo di euro di tagli di costi. Il titolo guadagna più del 4%. * MERCK KGAA cede oltre l'1%. Il gruppo ha mancato le attese con gli utili del quarto trimestre a causa di una domanda fiacca per i cristalli liquidi usati negli schermi piatti. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia