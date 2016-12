BORSE EUROPA - Indici in lieve rialzo, occhi a risultati banche

INDICI ORE 10,05 VAR % CHIUS. 2011 EUROSTOXX50 2.530,56 +0,50 2.316,55 FTSEUROFIRST300 1.080,26 +0,30 1.001,39 STOXX BANCHE 156,02 +0,66 132,54 STOXX OIL&GAS 357,34 -0,16 337,35 STOXX ASSICURAZIONI 153,80 +1,00 133,25 STOXX AUTO 345,78 +0,14 259,04 STOXX TECH 211,80 +0,92 188,27 LONDRA, 23 febbraio (Reuters) - Avvio di seduta stabile per le borse europee, che soppesano i risultati contrastanti annunciati da alcuni big bancari, con Commerzbank che affonda sulla scia di utili colpiti dalla crisi del debito della zona euro. Intorno alle 10,05 l'indice paneuropeo FTSEurofirst 300 guadagna lo 0,3% circa. Francoforte avanza dello 0,8%, Parigi dello 0,5%, Londra dello 0,4%. L'indice di volatilità Euro STOXX 50, un indicatore del nervosismo del mercato azionario europeo, scende ai minimi di sette mesi, segnalando un miglioramento nella propensione al rischio. I titoli in evidenza: * COMMERZBANK lascia sul terreno il 3,6% dopo l'annuncio che gli utili del quarto trimestre sono stati penalizzati da svalutazioni per 700 milioni di euro sul debito sovrano greco. * NATIXIS balza invece del 3,7% su utili del quarto trimestre superiori alle attese. * Sempre a Parigi CREDIT AGRICOLE, che ha registrato nel quarto trimestre una perdita netta record e più ampia del previsto, cede oltre il 2%. * L'istituto franco-belga DEXIA scende di quasi il 3%, appesantito dall'enorme perdita registrata nel 2011. [ID:nL5E8DN0BL* * RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL guadagna il 4,5% sulla scia dei risultati preliminari 2011. * La spagnola IBERDROLA perde oltre il 2% dopo il taglio della guidance 2010-2012. * I titoli del settore solare europeo perdono terreno dopo che fonti governativi e industriali hanno detto a Reuters che la Germania ha deciso di accelerare di tre mesi - all'1 aprile - il prossimo round di tagli agli incentivi statali per il fotovoltaico dopo l'espansione record dell'energia solare nel 2011. La norvegese RENEWABLE ENERGY CORP e le tedesche SOLARWORLD e SMA SOLAR segnano cali nell'ordine del 2-3%. Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia