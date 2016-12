Borse Europa attese in rialzo su attese Grecia, Cina

LONDRA, 15 febbraio (Reuters) - Le borse europee sono impostate per un'apertura in rialzo sulle attese che il leader conservatore greco Antonis Samaras firmerà un impegno per implementare le dure misure di austerità e sull'impegno della Cina di continuare a investire nel debito pubblico della zona euro.

Sul fronte greco il traguardo verso il secondo pacchetto di aiuti finanziari vitale per evitare il default non sembra ancora in vista. La riunione dell'Eurogruppo a Bruxelles previsto per oggi pomeriggio e che avrebbe dovuto dare il via libera al piano è stato rinviato anche se il dossier verrà discusso stasera in una conference call. Il presidente dell'Eurogruppo Jean Claude Junker ha detto ieri sera che da parte dei leader politici greci non sono ancora arrivate tutte le rassicurazioni richieste sull'attuazione del programma di riforme.