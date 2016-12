BORSE EUROPA - Indici in netto calo dopo commenti Trichet

indici chiusura

alle 16,35 var% 2008 ----------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 1.670,60 -1,99 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 680,06 -2,32 831,97

DJ Stoxx banche 97,10 -5,60 149,51

DJ Stoxx oil&gas 239,77 -2,81 264,50

DJ Stoxx tech 134,42 -1,18 152,86 ----------------------------------------------------------------

MILANO, 5 marzo (Reuters) - Le borse europee proseguono deboli, poco sopra i minimi toccati dopo i commenti del presidente della Bce, Jean-Claude Trichet, sulla debolezza dell'economia della zona euro per l'intero 2009.

Attorno alle 16,35 italiane, l'indice FTSEurofirst 300 .FTEU3 scende del 2,2% circa, mentre, tra i singoli listini, l'inglese Ftse 100 .FTSE arretra del 2,15%, il tedesco Dax .GDAXI del 2,92% e il francese Cac 40 .FCHI del 2,36%.

Tra i titoli in evidenza:

* Cadono i titoli finanziari. Il paniere delle banche lascia sul terreno quasi cinque punti percentuali. A pesare continuano a essere le esposizioni ai mercati emergenti dell'Europa centro-orientale. Fra gli altri titoli, DEXIA (DEXI.BR: Quotazione) crolla di oltre il 16%.

* Precipitano le assicurazioni: lo stoxx arretra di quasi il 9%, con la britannica AVIVA (AV.L: Quotazione) che lascia sul parterre il 30% sui timori, riferiti dagli analisti, sulla solidità finanziaria.

* Male le società legate alle materie prime: il paniere arretra del 5% circa. SALZGITTER (SZGG.DE: Quotazione) perde oltre il 12% sulla scia di risultati 2008 sotto le attese, con utili prima della tasse a 1 miliardo di euro. XSTRATA STA.L scende di oltre il 7% dopo che Credit Suisse e Merrill Lynch ne hanno tagliato il target price.

* Nella giornata in cui è emerso che i revisori contabili considerano possibile il fallimento di General Motors, l'indice del comparto automotive limita il calo a meno del 2%, ma soltanto grazie a VOLKSWAGEN (VOWG.DE: Quotazione): la casa tedesca viene indicata da uno studio di Merrill Lynch come una delle meglio posizionate per sfruttare la lenta ripresa che comincerà da fine anno.

* In lettera un comparto tipicamente ciclico come quello delle costruzioni . L'olandese ROYAL BAM GROEP (BAMN.AS: Quotazione) lascia sul terreno oltre 20% dopo aver comunicato risultati 2008 inferiori alle attese, tagliato il dividendo e ridotto le previsioni su quest'anno.

* Si difendono i settori anticiclici, in particolare il food&beverage , con il produttore di birra ANHEUSER-BUSCH INBEV INTB.BR in rialzo di oltre il 4% sui conti del quarto trimestre, superiori alle attese, e sul miglioramento delle stime sulle sinergie legate all'acquisto dell'americana Anheuser-Busch.

* Ancora meglio le società farmaceutiche : il paniere è spinto dalla corsa, +4% circa, di ROCHE HOLDING ROG.VX, sulla scommessa che l'offerta d'acquisto ostile su Genentech DNA.N andrà in porto.

* Salgono anche le utilities . Il colosso energetico GDF SUEZ GSZ.PA balza di oltre il 4% dopo i risultati 2008.

* Pesante il paniere che comprende le compagnie aeree , con DEUTSCHE LUFTHANSA (LHAG.DE: Quotazione) in calo di quasi cinque punti percentuali sulla possibilità di un taglio del dividendo 2008, indiscrezioni riportata dal quotidiano finanziario tedesco Boersen-Zeitung.