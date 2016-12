BORSE EUROPA - Indici pesanti, male energia e materie prime

indici chiusura

alle 16 var% 2007 -------------------------------------------------------------- DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.379,96 -2,30 4.395,61 FTSEurofirst300 .FTEU3 955,60 -1,90 1.506,61 DJ Stoxx banche 208,29 -1,40 424,26 DJ Stoxx oil&gas 311,45 -3,41 442,02 DJ Stoxx tech 179,45 -1,69 304,27 --------------------------------------------------------------

MILANO, 5 novembre (Reuters) - Le borse europee peggiorano dopo l'avvio negativo di Wall Street, per nulla galvanizzata dalla vittoria di Barack Obama nelle elezioni presidenziali Usa.

I listini del Vecchio Continente sono appesantiti soprattutto da energetici e società legate alle materie prime, comparti molto esposti al ciclo: gli indicatori macro in calendario oggi, infatti, hanno confermato il forte rallentamento dell'economia europea.

Attorno alle 16 italiane, l'indice FTSEurofirst 300 .FTEU3 perde l'1,97%. L'indice Ftse di Londra .FTSE lascia sul terreno il 2,11%, il Cac-40 di Parigi .FCHI il 2,34% e il Dax tedesco .GDAXI l'1,43%.

Tra i titoli in evidenza:

* Nettissima prevalenza di segni meno nel settore energetico, con TOTAL (TOTF.PA: Quotazione) che arretra di oltre tre punti percentuali, sebbene abbia annunciato utili netti trimestrali adjusted cresciuti del 48%, sopra le stime, e si sia dichiarata "solida" per i mesi a venire.

* Restando agli energetici, autentico tracollo delle società attive nelle fonti rinnovabili, oggetto di un report molto negativo di Deutsche Bank: Q-CELLS QCEG.DE lascia sul terreno oltre il 15%, VESTAS WIND (VWS.CO: Quotazione) oltre il 6%, GAMESA (GAM.MC: Quotazione) oltre il 6%, RENEWABLE ENERGY (REC.OL: Quotazione) oltre l'8% e SOLARWORLD SWVG.DE quasi nove punti percentuali.

* Malissimo anche il comparto delle società minerarie e legate alle materie prime , con ARCELOR-MITTAL (ISPA.AS: Quotazione) MTP.PA, maggior produttore di acciaio al mondo, che cade di quasi il 20% dopo aver comunicato una trimestrale deludente e aver fornito un outlook sconfortante alla luce del rallentamento dell'economia.

* Contenuto il ribasso delle banche, con ROYAL BANK OF SCOTLAND (RBS.L: Quotazione) che guadagna circa quattro punti percentuali nella giornata in cui, secondo quanto riferito da una fonte, l'istituto britannico si appresta a raccogliere fino a 3 miliardi di sterline attraverso un bond in due tranche garantito dal governo di Londra.

* In tema di garanzie pubbliche sulle banche, DEXIA DEXI.PA (DEXI.BR: Quotazione) avanza di circa sei punti percentuali dopo che il primo ministro di Bruxelles ha comunicato che è stato fissato a 150 miliardi di euro il tetto delle garanzie sui prestiti interbancari dell'istituto belga.

* Le società attive nel comparto delle costruzioni risentono in modo contenuto dell'avvio di un'indagine dell'Antitrust Ue su un presunto cartello fra i produttori di cemento. Fra gli altri, LAFARGE LAFP.PA arretra dell'1,6% circa e HOLCIM HOLN.VX di oltre il 3%.

* Nel settore del food & beverage , CARLSBERG (CARLb.CO: Quotazione) cade di quasi il 10% dopo aver comunicato una trimestrale con profitti sotto le attese e tagliato l'outlook 2008 a causa della frenata dei consumi.

* Nel contesto di un comparto farmaceutico e biotecnologico in calo, spicca il balzo di oltre sette punti percentuali dell'elvetica NOBEL BIOCARE NOBN.VX, spinta, secondo i trader, da voci di offerte d'acquisto.

* Fra i media , JCDECAUX (JCDX.PA: Quotazione) cala di oltre il 5%: ieri, dopo la chiusura dei mercati, ha abbassato le stime di crescita per le vendite 2008 e annunciato che quest'anno gli utili diminuiranno leggermente.