BORSE EUROPA - Indici si assestano in rialzo dopo avvio indeciso

indici chiusura

alle 10,35 var% 2008 ---------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.767,91 +0,26 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 966,92 +0,35 831,97

DJ Stoxx banche 225,07 +0,26 149,51

DJ Stoxx oil&gas 295,74 +0,09 264,50

DJ Stoxx tech 185,71 +0,51 152,86 --------------------------------------------------------------- MILANO, 5 ottobre (Reuters) - Dopo una partenza indecisa, gli indici delle principali piazze del Vecchio Continente si portano in timido rialzo: in evidenza il comparto dell'industria estrattiva mentre i petroliferi segnano il passo, complice una flessione del greggio sotto i 70 dollari al barile.

Attorno alle 10,35, l'indice FTSEurofirst 300 .FTEU3 avanza dello 0,37%. Tra le singole piazze, il Dax .GDAXI sale dello 0,3%, il Cac 40 .FCHI dello 0,14% e il Ftse 100 .FTSE guadagna lo 0,16%. La borsa greca ha aperto positiva stamani: gli investitori hanno accolto con favore l'esito delle elezioni che assegnano al nuovo governo socialista una maggioranza abbastanza forte per affrontare le sfide economiche.

Tra i titoli in evidenza:

* L'industria estrattiva beneficia di una revisione al rialzo delle stime per i prezzi dei metalli di base di Rbs, che ha anche indicato nei fondi sovrani i nuovi "predatori" del settore. Il broker ha promosso ANTOFAGOSTA (ANTO.L: Quotazione), BHP BILLITON (BLT.L: Quotazione), RIO TINTO (RIO.L: Quotazione) e VEDANTA RESOURCES (VED.L: Quotazione) a "buy", migliorando contestualmente i prezzi obiettivo di ANGLO AMERICAN (AAL.L: Quotazione) e XSTRATA XTA.L.

* La norvegese TELENOR (TEL.OL: Quotazione) brilla in un settore tlc generalmente ben comprato dopo aver annunciato un accordo conciliativo con il partner russo Alfa Group che vedrà la fusione delle loro attività uraine e russe in una nuova entità quotata alla borsa di New York.

* AVIVA (AV.L: Quotazione), secondo maggiore gruppo assicurativo britannico, ritraccia dopo aver confermato la quotazione in borsa di Delta Lloyd per novembre.

* Ben comprata intorno ai 231 franchi svizzeri la svizzera SYNGENTA SYNN.VX, leader mondiale dell'agrochimica: Credit Suisse ha promosso il titolo a "outperform" da "neutral" con un prezzo obiettivo di 270 franchi svizzeri.

* Voci di un allarme sugli utili mettono sotto pressione BMW (BMWG.DE: Quotazione) anche se un portavoce della casa automobilistica ha definito le indiscrezioni "completamente infondate".