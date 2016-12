Borse Europa in calo su scia Asia, Wall St, giù banche

LONDRA (Reuters) - Le borse si muovono in territorio negativo nei primi scambi della giornata, accrescendo le perdite di ieri, sulla scia delle principali piazze asiatiche e di Wall Street, tutte in calo su timori di un peggioramento dell'economia globale.

Le borse europee ieri avevano risentito molto del rapporto della Bce che mostrava l'economia della zona euro in calo su previsioni di crescita in linea con le analisi non ottimistiche di tre mesi fa.