BORSE EUROPA - Indici positivi ma male minerari e petroliferi

indici chiusura

alle 10,00 var% 2007 --------------------------------------------------------------- DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 3.312,93 +0,72 3.711,03 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.159,19 +0,58 1.314,42 DJ Stoxx banche 292,27 +1,83 337,67 DJ Stoxx oil&gas 354,21 -2,24 435,73 DJ stoxx tech 235,12 +0,97 249,25 ---------------------------------------------------------------

MILANO, 5 agosto (Reuters) - Le borse europee sono in territorio positivo, dopo aver aperto in modo incerto con Germania e Francia in lieve progresso e l'Inghilterra, dove sono più pesanti i titoli minerari, in ribasso.

I dati Pmi servizi della Zona Euro hanno evidenziato un calo a luglio ai minimi, ma non hanno influito negativamente sulle piazze finanziarie.

Alle 10,00 il prezzo del greggio è in calo e adesso viene scambiato sulla piazza americana CLc1 intorno ai 120 dollari al barile, da un lato sollevando le pressioni sull'inflazione ma dall'altro rinfocolando i timori di una crisi della domanda globale.

Le società petrolifere sono in calo del 2,24%, mentre l'indice che raggruppa le industrie che lavorano le materie prime è in discesa dell'1,23%, a causa del calo del prezzo dei metalli.

Il rame MCU3 e il platino XPT sono ai loro minimi da sei mesi, il futures a ottobre sullo zinco SZNV8 ha toccato a Shanghai il suo minimo storico, e l'oro XAU= è tornato ai livelli di fine giugno intorno agli 884 dollari l'oncia.

Positiva la performance del settore trasporti, che ha visto oggi le trimestrali di AIR FRANCE (AIRF.PA: Quotazione) e IBERIA IBLA.MC.

Sono migliorate le banche grazie alla trimestrale di SOCIETE GENERALE (SOGN.PA: Quotazione).

Sul fronte macro, dopo gli indici Pmi servizi di luglio della zona euro, è atteso l'Ism non manifatturiero Usa (16,00 ora italiana), mentre la Federal Reserve annuncerà oggi alle 20,15 ora italiana, la sua decisioni sui tassi, che secondo le previsioni dovrebbero rimanere invariati al 2%.

Tra le principali piazze europee, Londra .FTSE guadagna lo 0,48%, Francoforte .GDAXI lo 0,4% e Parigi .FCHI lo 0,76%.

Tra i titoli in evidenza:

* Tra le società legate alle materie prime, hanno registrato perdite tra il 3 e il 7% EURASIAN ENRC.L, ERAMET (ERMT.PA: Quotazione), RANDGOLD (RRS.L: Quotazione), VOESTALPINE (VOES.VI: Quotazione) e KLOECKNER (KCOGn.DE: Quotazione).

* AIR FRANCE (AIRF.PA: Quotazione) sale del 4,24%. Il vettore francese ha avuto un utile netto più che dimezzato a causa dell'aumento del costo del carburante. Bene anche BRITISH AIRWAYS BAY.L e IBERIA IBLA.MC, in progresso rispettivamente del 4,90% e del 4,17%, tra le quali sono in corso trattative per una fusione.

* BARCLAYS (BARC.L: Quotazione) realizza oltre il 4%, dopo che SWISS RE RUKN.VX ha detto che ne comprerà il ramo assicurativo per 753 milioni di sterline. La società svizzera, invece, è in calo dello 0,31%

* SOCIETE GENERALE (SOGN.PA: Quotazione) è in progresso del 4,96%. La banca francese ha registrato nel secondo trimestre un calo dell'utile netto del 63% e dell'utile lordo del 42%, comunque superiori alle attese.

* CARLSBERG (CARLb.CO: Quotazione) balza del 9,34%. La produttrice di birra danese ha diffuso una trimestrale particolarmente positiva, con un Ebit salito nel periodo aprile-giugno a 3,2 miliardi di corone danesi da 1,9 miliardi di corono dello stesso periodo dell'anno precedente.

* Anche ADIDAS ADSG.DE guadagna l'1,79%, con un secondo trimestre dai risultati solidi, cin un utile netto in rialzo dell'11,7%. La produttrice tedesca di articoli sportivi, la seconda al mondo, ha anche rivisto al rialzo i target per il 2008.

* Perde oltre il 7% BEIERSDORF (BEIG.DE: Quotazione). La trimestrale della produttrice della crema Nivea ha registrato un aumento dell'utile operativo del 47%, ma secondo gli analisti l'Ebit e i dati scomposti per area geografica indicano una debolezza nel mercato americano, mentre quello europeo non promette bene.