BORSE EUROPA-Indici scivolano in avvio,pesano commodity e banche

indici chiusura

alle 9,35 var% 2007 --------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.324,32 -1,79 4.399,72

FTSEurofirst300 .FTEU3 814,40 -1,49 1.506,61

DJ Stoxx banche 158,65 -1,21 424,26

DJ Stoxx oil&gas 261,87 -3,7 442,02

DJ Stoxx tech 149,96 -2,17 304,27 --------------------------------------------------------------

LONDRA, 5 dicembre (Reuters) - Le borse europee scivolano in avvio, sulla scia delle perdite di Wall Street ieri sera e appesantite dai timori di una profonda recessione e di un deterioramento delle prospettive economiche. Prevale la cautela anche in attesa dei dati sull'occupazione Usa in novembre.

Alle 9,30 l'indice Ftseurofirst 300 .FTEU3 cede lo 0,94% a 818,96 punti. Il benchmark ha perso oltre 45 punti dall'inizio dell'anno.

I petroliferi trainano al ribasso l'indice, con il greggio CLc1 intorno ai 44 dollari il barile, minimo da quattro anni. Gli occhi sono puntati al livello chiave di 40 dollari.

Tra i titoli in evidenza:

* BP (BP.L: Quotazione), Royal Dutch Shell (RDSa.L: Quotazione), il produttore di gas BG Group BG.L e Tullow Oil (TLW.L: Quotazione) scivolano tra il 2 e il 3%.

* Male anche le banche, con Ubs a meno 2,5% e Standard Chartered Bank (STAN.L: Quotazione) in calo di oltre l'1%.

"Sembra che gli investitori abbiano deciso che è più sicuro ritirare dal mercato i propri guadagni e rivalutare il tutto dopo il dato sugli occupati non agricoli Usa nel pomeriggio", dice Chris Hossain, senior sales manager di ODL Securities.

"Questi dati probabilmente determineranno in ampia misura l'andamento dei prossimi giorni di mercato", aggiunge.

I dati sugli occupati non agricoli Usa a novembre sono attesi alle 14,30. Gli economisti interpellati da Reuters hanno previsto una perdita di 340.000 posti nel mese rispetto a un calo di 240.000 in ottobre.

* I minerari seguono la debolezza del prezzo del greggio. BHP Billiton (BLT.L: Quotazione), Anglo American (AAL.L: Quotazione), Vedanta Resources (VED.L: Quotazione), Lonmin (LMI.L: Quotazione), Kazakhmys (KAZ.L: Quotazione), Xstrata XTA.L and Antofagasta (ANTO.L: Quotazione) segnano cali superiori al 3%.

Wall Street ha perso terreno ieri sera. Il netto calo del greggio ha pesato sull'energia mentre le deludenti prospettive degli utili societari di grossi gruppi come Merck (MRK.N: Quotazione) agitano lo spettro di un peggioramento dell'economia.