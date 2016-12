Borse europa viste in netto calo, occhi a dati lavoro Usa

FRANCOFORTE, 5 dicembre (Reuters) - Le borse europee sono impostate per un'apertura in netto calo, sulla scia della debolezza sulla piazza americana legate alle prospettive deludenti di utili societari.

Gli spreadbetter finanziari vedono il britannico FTSE 100 .FTSE in calo tra 54 e 65 punti in avvio, il tedesco DAX .GDAXI a meno 58-88 punti e il francese CAC .FCHI in flessione tra 47 e 63 punti.