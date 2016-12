BORSE EUROPA - Accelerazione dopo dati Usa, focus su minerari

indici chiusura

alle 15,30 var% 2008 ---------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.535,62 +1,95 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 880,86 +1,65 831,97

DJ Stoxx banche 185,08 +1,85 149,51

DJ Stoxx oil&gas 307,80 +1,89 264,50

DJ Stoxx tech 174,46 +1,79 152,86 --------------------------------------------------------------- LONDRA, 5 giugno (Reuters) - Le borse europee accelerano nel primo pomeriggio dopo la diffusione dei dati sul mercato del lavoro Usa, che hanno mostrato per maggio la perdita di meno posti del previsto.

I datori di lavoro statunitensi il mese scorso hanno tagliato 345.000 posti di lavoro, la cifra più bassa da settembre e molto inferiore alle attese di 520.000, fornendo un'ulteriore indicazione di rallentamento della recessione.

Sulla scia dei dati anche Wall Street ha aperto in buon rialzo.

Intorno alle 15,30 l'indice FTSEurofirst 300 .FTEU3 guadagna l'1,66%, lo Stoxx 600 .STOXX l'1,62%. Sulle singole piazze Ftse 100 .FTSE e Cac-40 .FCHI a +2%, Dax .GDAXI +1,5%.

Tra i titoli in evidenza:

* RIO TINTO e BHP BILLITON sugli scudi con rialzi a due cifre dopo che la prima ha fatto saltare un accordo da 19,5 miliardi di dollari con la cinese Chinalco per allearsi invece con il colosso tradizionalmente concorrente. Rio e Bhp riuniranno dunque le attività relative alla lavorazione dei metalli ferrosi.

* L'entusiasmo trascina tutto il comparto delle commodities, con l'indice di settore che sale di quasi il 7%: ANGLO AMERICAN (AAL.L: Quotazione), ANTOFAGASTA (ANTO.L: Quotazione) e XSTRATA XTA.L guadagnano tra 4 e 6%.

* Vento in poppa anche per gli energetici con buoni progressi per TOTAL (TOTF.PA: Quotazione), BP (BP.L: Quotazione), STATOILHYDRO (STL.OL: Quotazione).

* Sempre a livello settoriale viaggiano intorno alla parità i produttori alimentari , comparto tradizionalmente difensivo. NESTLE NESN.VX arretra dell'1,8% penalizzata anche da un downgrade di Goldman Sachs a "neutral" da "buy".

* Più 12% per PRISA (PRS.MC: Quotazione), che ha annunciato trattative con Mediapro per una possibile alleanza su prodotti audiovisivi.

* 3I GROUP (III.L: Quotazione) mette a segno un rialzo di quasi l'11% in vista di un possibile ritorno della mid-cap attiva nel private equity nell'indice FTSE 100 .FTSE in occasione del rimpasto trimestrale della prossima settimana.