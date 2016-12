BORSE EUROPA - Indici in buon rialzo su scia banche

indici chiusura

alle 16,30 var% 2007 --------------------------------------------------------------- DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 3.367,09 +2,38 3.711,03 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.177,54 +2,19 1.314,42 DJ Stoxx banche 301,82 +5,16 337,67 DJ Stoxx oil&gas 357,16 -1,43 435,73 DJ stoxx tech 237,85 +2,14 249,25 ---------------------------------------------------------------

MILANO, 5 agosto (Reuters) - Le borse europee continuano ad avanzare in territorio positivo, sulla scia del settore finanziario, in attesa delle dichiarazioni sugli orientamenti di politica monetaria della Fed, e dopo i risultati di Societe Generale (SOGN.PA: Quotazione). L'indice del settore bancario europeo balza di oltre il 5%, mentre alle 16,30 Societe Generale guadagna il 9,41%, Ubs UBSN.VX il 6,24%, Barclays (BARC.L: Quotazione) l'8,84%.

Non ha invece sollevato le preoccupazioni del settore l'annuncio di una nuova iniezione di capitale da 3 miliardi di sterline nella banca inglese Northern Rock, nazionalizzata sei mesi fa dal governo per evitarne il fallimento.

A incoraggiare la corsa dei mercati è anche la flessione del costo del petrolio sceso sotto i 119 dollari al barile.

Le uniche a risentire della situazione sono le società petrolifere , in calo del 1,59%, sulla scia di una diminuzione dei prezzi e delle dichiarazioni dell'Opec, che ha affermato di non essere intenzionata a intervenire per interrompere il calo fino a quando l'oro nero non scenda al di sotto degli 80 dollari al barile.

I dati, pubblicati alle 16,00 italiane, sul settore non manifatturiero Usa a luglio hanno dato risultati superiori alle aspettative, assestandosi a 49,5 da 48,2 di giugno, contro una previsione di 48,5.

Neanche i dati Pmi servizi della Zona Euro, pur evidenziando un calo a luglio ai minimi e un generale rallentamento dell'economia, hanno influito negativamente sulle piazze finanziarie.

I mercati restano tuttavia in attesa dell'intervento della Fed, previsto per le 20,15 italiane. Sebbene le previsioni siano concordi sul mantenimento dei tassi al 2%, c'è aspettativa sulle dichiarazioni sui futuri orientamenti di politica monetaria.

L'indice che raggruppa le industrie che lavorano le materie prime è in ripresa rispetto ai giorni scorsi, registrando un recupero dello 0,07, sebbene alcune società del settore continuino a subire la diminuzione del prezzo dei metalli: Il rame MCU3 e il platino XPT sono ai loro minimi da sei mesi, il futures a ottobre sullo zinco SZNV8 ha toccato a Shanghai il suo minimo storico e l'oro XAU= è tornato ai livelli di fine giugno intorno agli 884 dollari l'oncia.

Il settore trasporti resta in territorio positivo dopo le trimestrali di AIR FRANCE (AIRF.PA: Quotazione) e IBERIA IBLA.MC.

Tra le principali piazze europee, Londra .FTSE guadagna il 2,01%, Francoforte .GDAXI il 2,49% e Parigi .FCHI l' 1,9%.

Tra i titoli in evidenza:

* SOCIETE GENERALE (SOGN.PA: Quotazione) vola di oltre il 9%, trascinando l'intero indice bancario europeo, dopo i risultati superiori alle attese del secondo trimestre.

La banca francese ha registrato un calo dell'utile netto del 63% e dell'utile lordo del 42%.

* SWISS RE RUKN.VX sale del 2,75% dopo aver annunciato l'acquisizione del ramo assicurativo di Barclays (BARC.L: Quotazione) per 753 milioni di sterline (950 milioni di euro)

* AIR FRANCE (AIRF.PA: Quotazione) sale dell'8,46%, ampliando i guadagni della mattinata, dopo risultati trimestrali più che dimezzati a causa dell'aumento del costo del carburante. La compagnia francese ha confermato i suoi target per il 2008/2009.

* ADECCO ADEN.VX sale del 5,79% sulla conferma di contatti con Michael Page International MPI.L in vista di un'acquisizione.

* Tra le società legate alle materie prime, ERAMET (ERMT.PA: Quotazione), continua a registrare una forte perdita, di oltre l'8%.