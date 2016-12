BORSE EUROPA - Indici in rialzo con banche, materie prime, auto

indici chiusura

alle 10,05 var% 2008 ---------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.742,05 +1,11 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 978,01 +0,94 831,97

DJ Stoxx banche 221,49 +2,01 149,51

DJ Stoxx oil&gas 311,91 +0,31 264,50

DJ Stoxx tech 178,32 +1,10 152,86 --------------------------------------------------------------- PARIGI, 4 novembre (Reuters) - Le borse europee rimbalzano in avvio seduta dopo la decise perdite della vigilia grazie alla spinta dei titoli finanziari e delle materie prime in un mercato concentrato sulle decisione della Fed stasera sui tassi e sulle sue dichiarazioni conclusive.

Rimbalzano le banche, ieri pesanti per i deludenti risultati di Ubs UBSN.VX. L'istituto svizzero sale del 3% circa mentre Royal Royal Bank of Scotland (RBS.L: Quotazione), tra i titoli che ieri hanno perso maggiormente nel settore, avanza del 4% circa. L'indice DJ Stoxx dei bancari europei è in progresso di oltre due punti percentuale.

Forti le auto che beneficiano della revisione delle guidance della giapponese Nissan Motor (7201.T: Quotazione) che vede adesso un utile dall'iniziale perdita.

I rialzi delle quotazioni dei metalli spingono i titoli del settore con BHP Billiton (BLT.L: Quotazione), Anglo American (AAL.L: Quotazione), Antofagasta (ANTO.L: Quotazione), Rio Tinto (RIO.L: Quotazione), Xstrata XTA.L e Eurasian Natural Resources ENRC.L registrano rialzo dall'1,1% al 3,7%.

Intorno alle 10,00 l FTSEurofirst 300 .FTEU3 sale dello 0,94% dopo la discesa di ieri dell'1,2% ai minimi di chiusura dell'ultimo mese.

Sui singoli mercati il Ftse 100 .FTSE londinese sale dello 0,7%, il Cac-40 francese .FCHI dell'1,1% e il Dax tedesco .GDAXI dell'1,2%.

Tra i titoli in evidenza:

* SOCIETE GENERALE (SOGN.PA: Quotazione) guadagna oltre il 5% dopo i risultati del trimestre chiuso con un utile netto raddoppiato. Il titolo rimbalza dalle recenti perdite e resta al centro di costanti speculazioni in Francia. Oggi la rivale BNP Paribas (BNPP.PA: Quotazione) ha smentito, definendole senza fondamento e irrealistiche, le indiscrezioni del quotidiano La Tribune secondo cui BNP starebbe considerando un'offerta su SocGen.

* RENAULT RENA.P sale del 4,7% registrando la migliore performance del settore, euforico per il nuovo outlook di Nissan. BMW (BMWG.DE: Quotazione) sale dell'1,17% PEUGEOT (PEUP.PA: Quotazione) del 2,75%.

* Il produttore di cemento tedesco HEIDELBERGCEMENT (HEIG.DE: Quotazione) balza di oltre il 6% dopo risultati del terzo trimestre che hanno evidenziato un utile operativo sopra le attese e un calo dell'indebitamento.

* MARKS & SPENCER (MKS.L: Quotazione) sale del 5,4% dopo i conti del primo semestre stabili, nella parte alta delle attese, grazie a una gestione attenta dei costi e delle scorte che ha ammortizzato la debolezza delle vendite. La catena britannica ha espresso cautela sulle prospettive del business.

* RHODIA RHA.PA corre a +9% circa sulla scorta dei conti del terzo trimestre che registrano un ritorno all'utile. Il calo del debito consentirà al gruppo chimico francese di guardare alle opportunità di crescita.