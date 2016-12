BORSE EUROPA - Indici volatili dopo tagli tassi, Wall St incerta

indici chiusura

alle 15,50 var% 2007 --------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.381,82 +0,52 4.395,61

FTSEurofirst300 .FTEU3 832,39 +0,34 1.506,61

DJ Stoxx banche 160,78 +0,66 424,26

DJ Stoxx oil&gas 273,00 +0,49 442,02

DJ Stoxx tech 154,40 +0,90 304,27 --------------------------------------------------------------

LONDRA, 4 dicembre (Reuters) - Dopo una mattinata positiva le borse europee cancellano i guadagni e si muovono incerte tra denaro e lettera, con i mercati intenti a soppesare i tagli dei tassi di interesse della Bce e della Bank of England e le previsioni pessimistiche dell'americana DuPont (DD.N: Quotazione).

"DuPont ha detto che vede una perdita per il quarto trimestre contro attese di un utile - e questo ha spinto al ribasso il mercato. Il taglio dei tassi è più o meno in linea", commenta un trader.

Incerta anche Wall Street dopo un avvio in calo.

Intorno alle 15,50 l'indice Ftseurofirst 300 .FTEU3 guadagna lo 0,3%. Tra le singole piazze il Ftse 100 britannico .FTSE sale dello 0,3%, il Cac-40 francese .FCHI dello 0,5%, il Dax tedesco .GDAXI dello 0,9%.

Tra i titoli in evidenza:

* Estremamente volatile Credit Suisse CSGN.VX, che era arrivata a perdere oltre il 4%, ma ora guadagna quasi l'8%. Il gruppo stamane ha lanciato un allarme sui risultati del quarto trimestre e ha annunciato drastici tagli di personale. Ma poi i vertici hanno fornito qualche rassicurazione al mercato, dicendo che la banca non ha bisgno di aiuti statali. * In calo ROCHE ROG.VX, che ha posticipato al terzo trimestre 2009 la domanda completa di autorizzazione per il proprio farmaco Actemra.

* EDF (EDF.PA: Quotazione) lascia sul terreno oltre il 5% dopo l'annuncio di costi per il reattore nucleare di Flamanville superiori del 20% a quanto inizialmente stimato.

* BG GROUP BG.L guadagna oltre il 5% dopo l'accordo di ieri con BP (BP.L: Quotazione) su uno swap di asset.