BORSE EUROPA - Indici positivi guidati da trimestrali

indici chiusura

alle 9,55 var% 2008 ----------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.257,79 +0,57 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 795,21 +0,42 831,97

DJ Stoxx banche 131,36 +1,08 149,51

DJ Stoxx oil&gas 272,11 +0,59 264,50

DJ Stoxx tech 152,57 +0,45 152,86 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 4 febbraio (Reuters) - Dopo una partenza indecisa, le borse europee prendono la via del rialzo in una seduta segnata dai movimenti impressi dai risultati trimestrali e dal rimbalzo di alcuni bancari.

Poco prima delle ore 10 l'indice paneuropeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 sale dello 0,4%. Tra i singoli listini, l'indice Ftse 100 britannico .FTSE avanza dello 0,64%, il Dax tedesco .GDAXI dello 0,8% e il CAC francese .FCHI di un abbondante punto percentuale.

Tra i titoli in evidenza: *In grande spolvero il produttore di infrastrutture per tlc ALCATEL-LUCENT ALUA.PA, galvanizzato da risultati per il quarto trimestre giudicati leggermente migliori delle previsioni. * Sotto pressione difensivi come i farmaceutici con ROCHE ROG.VX che crolla lasciando sul campo oltre il 7% dopo una contrazione degli utili del 5% sull'esercizio 2008, risultato inferiore alle attese, e la previsione di un rallentamento della crescita per l'anno in corso.

* Denaro sulla numero uno dell'industria estrattiva BHP BILLITON (BLT.L: Quotazione) dopo un incremento del 2,2% degli utili nel primo semestre, sostenuti dall'ultimo sussulto di crescita della domanda cinese.

* In un comparto positivo MUNICH RE (MUVGn.DE: Quotazione) perde terreno in controtendenza dopo aver assistito ad un deterioramento degli utili negli ultimi tre mesi dell'anno scorso, ma aver previsto un miglioramento dei prezzi per il 2009.

* AVIVA (AV.L: Quotazione) si aggiudica la palma di assicurativo migliore dopo aver annunciato un aumento delle vendite superiore alle stime nel 2008, fornendo contestualmente rassicurazioni sulla propria solidità patrimoniale e confermando la politica di dividendi.

* Pesante PORSCHE (PSHG_p.DE: Quotazione) in un settore auto altrimenti tonico nel giorno in cui Banc of America-Merrill Lynch ha declassato il titolo a "underperform" da "neutral", dimezzando il prezzo obiettivo a 30 euro. Il gruppo ha visto le vendite di auto crollare del 38,6% su base annua a gennaio negli Stati Uniti.