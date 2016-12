BORSE EUROPA - Indici in rialzo con energia, materie prime

indici chiusura

alle 15,45 var% 2008 ----------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.395,09 +0,83 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 837,27 +0,92 831,97

DJ Stoxx banche 169,11 +0,41 149,51

DJ Stoxx oil&gas 282,46 +2,10 264,50

DJ Stoxx tech 172,77 +1,23 152,86 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 4 maggio (Reuters) - Le borse europee proseguono positive con scambi sottili per la chiusura del mercato londinese, favorite dai titoli energetici e delle materie prime.

L'azionario continentale beneficia del sentiment ottimista su una ripresa dell'economia dopo i confortanti dati europei e asiatici in attesa di nuove indicazioni dal dato mensile sulla vendita di nuove case in Usa.

Restano forti i petroliferi con le quotazioni del greggio che viaggiano sopra i 53 dollari il barile. Lo Stoxx di settore, tra i migliori, segna un rialzo di oltre il 2%.

"Certamente c'è un mercato abbastanza forte...in particolare i ciclici stanno salendo tanto. I meno ciclici stanno andandano peggio del mercato e questo suggerisce che stiamo scommettendo sulla ripresa dell'economia", commenta Heino Ruland, strategist a Ruland Research.

Alle 15,45 circa l'indice paneuropeo FTSEurofirts .FTEU sale dello 0,9%. Tra le singole borse il Dax .GDAXI guadagna l'1,6% e il Cac 40 .FCHI dell'1,4%..

Tra i titoli in evidenza:

* Tonici i finanziari, tra cui, DEUTSCHE BANK (DBKGn.DE: Quotazione), BNP PARIBAS (BNPP.PA: Quotazione) e UNICREDIT (CRDI.MI: Quotazione). Balza di oltre l8% ERSTE GROUP BANK (ERST.VI: Quotazione) ai massimi dei cinque mesi sulla scia del rialzo di stime e target da parte di alcune banche d'affari dopo i risultati di giovedì scorso. Sul settore bancario le attese sono per i risultati degli stress test in Usa previsti per giovedì prossimo.

* Cede l'1,5% invece UBS UBSN.VX penalizzata dalla ferma opposizione da parte della stampa americana alle ipotesi di accordo tra Svizzera e Usa sulla questione delle indagini fiscali al colosso elvetico. Pesano anche o timori per una uscita di Sergio Marchionne, AD di Fiat FIA.MI, dal cda della banca, e per le nuove regole sugli "stress test".

* Deboli i farmaceutici come ROCHE ROG.VX, SANOFI-AVENTIS (SASY.PA: Quotazione) e NOVARTIS NOVN.VX penalizzati da uno switch degli investitori a favore dei titoli ciclici.