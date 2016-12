BORSE EUROPA - Indici in progresso su guadagni Wall Street

indici chiusura

alle 16,10 var% 2008 ---------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.725,85 +0,96 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 958,61 +0,93 831,97

DJ Stoxx banche 226,24 +1,45 149,51

DJ Stoxx oil&gas 300,41 +0,64 264,50

DJ Stoxx tech 183,98 +1,39 152,86 --------------------------------------------------------------- MILANO, 4 settembre (Reuters) - Positive le borse europee, con l'indice FTSEurofirst300 che nel pomeriggio tocca il massimo di seduta a 964,40 punti, dopo la pubblicazione di dati che hanno evidenziato un calo dei posti di lavoro Usa inferiore alle attese ad agosto, a -216.000 unità. Ad aiutare i listini anche Wall Street che apre in rialzo.

"Sembra sensato vedere forza su quei numeri perchè sono migliori delle attese", dice David Jones, strategist di IG index. "Forse (i disoccupati) hanno causato un iniziale calo dell'indice anche se il dato era migliore delle attese".

Il tasso di disoccupazione negli Usa è cresciuto al 9,7% dopo essersi attestato al 9,4% in luglio, il calo di 216.000 posti di lavoro è il minore dell'anno.

Tra i titoli in maggiore spolvero i bancari e il settore auto . Intorno alle 16,10 l'indice europeo FTSEurofirst guadagna lo 0,98% a 958,61 punti. L'inglese Ftse 100 .FTSE avanza dell'1,13%, il tedesco Dax .GDAXI dello 0,98% e l'indice francese Cac 40 .FCHI dello 0,77%.

Tra i titoli in evidenza oggi:

* Sugli scudi i minerari aiutati dal rialzo dello zinco MZN3=LX che guadagna oltre il 3%. Tra le big del settore ANGLO AMERICAN (AAL.L: Quotazione), ANTOFAGASTA (ANTO.L: Quotazione), BHP BILLINTON (BLT.L: Quotazione), RIO TINTO (RIO.L: Quotazione) avanzano tra l'1,2 e il 2,5%.

* Bene il settore auto . DAIMLER (DAIGn.DE: Quotazione) sale di oltre il 4,2% dopo che il Ceo Dieter Zetsche ha anticipato alla tedesca Bild che la casa automobilistica avrà performance migliori nel 2010 e che è ben posizionato per realizzare oltre 4 miliardi di euro di risparmi già nel 2009. In grande spolvero PEUGEOT (PEUP.PA: Quotazione) (+6,2% circa). Secondo La Tribune la casa automobilistica starebbe studiando una nuova alleanza con Mitsubishi Motors (7211.T: Quotazione) nelle auto elettriche.

* In denaro anche i bancari , con HSBC (HSBA.L: Quotazione), BANCO SANTANDER (SAN.MC: Quotazione), CREDIT SUISSE CSGN.VX e LLOYDS (LLOY.L: Quotazione) in progresso tra il 2,3 e il 2,9%. Il settore è stato aiutato anche dall'upgrade di Goldman Sachs a "modest overweight" da "neutral". In controtendenza SOCIETE GENERALE SONG.PA in calo dell'1,2% mentre i trader citano timori sui suoi outlook e voci di un possibile aumento di capitale.

* Sul fronte dei ribassi deboli i difensivi come NESTLE NESN.VX e il gruppo francese CARREFOUR (CARR.PA: Quotazione).

* A sostenere i tecnologici , NOKIA NOK1V.HE che avanza del 2,8% dopo che Societe Generale ha migliorato il target price a 8 da 7 euro, confermando "sell".