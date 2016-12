BORSE EUROPA - Indici misti, bene energetici e retail,giù banche

indici chiusura

alle 10,00 var% 2007 --------------------------------------------------------------- DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 3.312,20 -0,13 3.711,03 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.163,89 +0,01 1.314,42 DJ Stoxx banche 290,50 -0,46 337,67 DJ Stoxx oil&gas 371,73 +0,99 435,73 DJ stoxx tech 234,12 +0,74 249,25 ---------------------------------------------------------------

MILANO, 4 agosto (Reuters) - Le borse europee hanno un andamento incerto, dopo aver recuperato in parte l'apertura negativa.

Pesa il prezzo del greggio che alle 10,00 viene scambiato a 125,58 dollari al barile, in rialzo rispetto alla settimana scorsa, a causa delle tensioni legate al programma nucleare iraniano, ai disordini in Nigeria e a una nuova tempesta tropicale che si sta affacciando sul Golfo del Messico.

A scontare le perdite più significative è l'indice che raggruppa le industrie che lavorano le materie prime in calo dell'1,03%, su cui continuano a pesare le perdite del settore minerario della sessione di venerdì.

Sono in rosso anche le banche , con la belga-olandese FORTIS FOR.AS FOR.BR che ha riportato utili migliori delle attese anche se dimezzati rispetto all'anno precedente a casua di svalutazioni, mentre gli investitori guarderanno anche ai risultati di HSBC (HSBA.L: Quotazione) (10,30 ora italiana).

Sale dello 0,48% l'indice che raggruppa le società retail , grazie ai buoni risultati di DELHAIZE DELB.BR e sono in territorio positivo anche gli energetici che beneficiano del prezzo del greggio.

Per quanto riguarda gli appuntamenti macro, oggi sono attesi per la zona euro i prezzi alla produzione di giugno (ore 11,00), mentre negli Stati Uniti verranno diffusi i consumi, redditi e spese personali e l'indice spese per i consumi 'pce' di giugno.

Tra le principali piazze europee, Londra .FTSE sale dello 0,49%, Francoforte .GDAXI cala dello 0,18% e Parigi .FCHI è in progresso dello 0,07%.

Tra i titoli in evidenza:

* Tra le banche, le perdite più significative sono quelle di BNP PARIBAS (BNPP.PA: Quotazione) (-2,6%), ALLIANCE & LEICS ALLL.L (-2,35%), DEUTSCHE POSTBANK DPBGn.DE (-2,03%), UBS UBSN.VX (-1,96%) e BBVA (BBVA.MC: Quotazione) (-1,3%).

* DELHAIZE DELB.BR sale del 2,25%. La catena di supermercati belga ha annunciato un aumento nel secondo trimestre dell'81% dell'utile netto a 113,8 milioni di euro da 63 milioni rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente e ha confermato le sue previsioni per l'esercizio 2008.

* SWATCH GROUP UHR.VX perde il 3,06%, dal momento che sia la debolezza del dollaro, sia l'elevato costo delle materie prime incidono sulla performance della società svizzera specializzata in orologi da polso.

* ACELORMITTAL (ISPA.AS: Quotazione) dopo aver aperto in negativo ha recuperato le perdite ed è piatta. La multinazionale produttrice di acciaio ha annunciato un investimento da 600 milioni di dollari in Messico in un nuovo impianto che produrrà materiali per il settore delle costruzioni e automobilistico.