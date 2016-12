BORSE EUROPA - Proseguono in denaro dopo buon avvio Wall Street

indici chiusura

alle 16,10 var% 2008 ----------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 1.920,42 +2,99 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 688,25 +2,71 831,97

DJ Stoxx banche 101,97 +2,52 149,51

DJ Stoxx oil&gas 243,06 +4,72 264,50

DJ Stoxx tech 134,69 +2,12 152,86 ----------------------------------------------------------------

MILANO, 4 marzo (Reuters) - Le piazze europee proseguono in rialzo nel pomeriggio della prima seduta in denaro dopo tre giorni di lettera consecutivi. L'avvio positivo di Wall Street contribuisce a sostenere l'azionario del Vecchio Continente. Brillano petroliferi e minerari sul rialzo dei prezzi delle materie prime, mentre le banche rimbalzano dopo i recenti ribassi.

Alle 16,20 il FTSEurofirst 300 .FTEU3 guadagna il 2,% dopo avere chiuso ieri a un minimo dalla nascita dell'indice a luglio 1997.

I petroliferi seguono dai prezzi del greggio CLc1, che hanno guadagnato oltre il 5% a oltre 44 dollari il barile. BP (BP.L: Quotazione), Royal Dutch Shell (RDSb.L: Quotazione), BG Group BG.L, Repsol (REP.MC: Quotazione), Total (TOTF.PA: Quotazione) e StatoilHydro (STL.OL: Quotazione) guadagnano tra il 2 e il 5%.

"Non sembra una inversione di tendenza ma non archivierei questo movimento rialzista come un semplice rimbalzo del gatto morto", dice Neil Parker, strategist di Royal Bank of Scotland a London.

"Abbiamo avuto pesanti vendite e assenza di acquirenti. Gli acquirenti stanno ora decidendo di mettere un dito nell'acqua e vedere che effetto fa", aggiunge.

"Metterei in dubbio alcune valutazioni sui titoli che sembrano scontare notizie catastrofiche. Potremmo vedere ora qualche miglioramento".

Buon denaro sui minerari dopo il miglioramento di un dato chiave sulla manifattura cinese.

Anglo American (AAL.L: Quotazione), Antofagasta (ANTO.L: Quotazione), BHP Billiton (BLT.L: Quotazione), Rio Tinto (RIO.L: Quotazione) e Xstrata XTA.L salgono tra l'8 e il 12%.

Wall Street ha aperto positiva e alle 16,20 il Dow Jones avanza dello 0,6%.

Tra i titoli in evidenza:

* Il gruppo siderurgico ARCELORMITTAL (ISPA.AS: Quotazione) sale del 10% dopo che Citigroup ha alzato il giudizio a "hold" da "sell".

La londinese ICAP ha assegnato al titolo il giudizio BUY, definendolo il "leader del gruppo".

* Tra i BANCARI, STANDARD CHARTERED (STAN.L: Quotazione) balza del 12% dopo il più 7,3% di ieri quando la società ha annunciato una crescita dell'utile. UBS ha alzato il giudizio sul titolo a "buy" da "neutral".

BNP PARIBAS (BNPP.PA: Quotazione), BANCO SANTANDER (SAN.MC: Quotazione), BARCLAYS (BARC.L: Quotazione), CREDIT SUISSE <CSGN.VX e DEUTSCHE BANK DBGKn.DE corrono.

* ADIDAS ADSG.DE sale del 3% dopo avere comunicato un quarto trimestre superiore alle attese.

* ADECCO ADEN.VX perde oltre il 4%, risalendo dai minimi dopo una perdita record nel trimestre e la dichiarazione che non ci sarà un miglioramento immediato delle condizioni del business.