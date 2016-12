Borse Europa poco mosse in attesa Bce e Boe

Il focus è sugli incontri di Banca d'Inghilterra e Bce, in programma alle 13,00 e alle 13,45 italiane. "Non ci aspettiamo grandi novità dalle banche centrali, la Bce sottolineerà che l'inflazione resta alta", dice Thierry Lacraz, gestore della banca svizzera Pictet. "Dopo il taglio dei tassi della banca centrale australiana, ci aspettiamo che l'Inghilterra farà altrettanto, probabilmente più avanti nell'anno, mentre la Bce potrebbe tagliare all'inizio del 2009. La prossima mossa della Fed, invece, potrebbe essere un incremento: non fa parte dello stesso ciclo come le altre", conclude.