BORSE EUROPA - Indici positivi, pesanti Swiss Re e Rbs, bene Ubs

indici chiusura

alle 9,45 var% 2007 -------------------------------------------------------------- DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.633,34 +0,89 4.395,61 FTSEurofirst300 .FTEU3 939,13 +0,58 1.506,61 DJ Stoxx banche 202,63 +1,75 424,26 DJ Stoxx oil&gas 304,75 +0,06 442,02 DJ Stoxx tech 176,62 +1,52 304,27 --------------------------------------------------------------

LONDRA, 4 novembre (Reuters) - Borse europee si rafforzano dopo oltre mezz'ora di scambi, in un mercato che rimane improntato alla cautela in vista delle elezioni presidenziali Usa mentre si intensificano i timori di recessione dopo gli ultimi dati macro europei e statunitensi.

Attorno alle 9,45, l'indice FTSEuroFirst 300 .FTEU3 è in rialzo dello 0,97%, mentre il Dax di Francoforte .GDAXI passa in positivo con un +0,4%, l'indice di Parigi .FCHI avanza dello 0,75% e quello di Londra .FTSE perde lo 0,06%.

"Gli investitori stanno prendendo tempo in vista delle elezioni. Un chiaro mandato è l'unica cosa che conta per i mercati azionari. Le cose non stanno andando bene e la mia impressione è che la gente voglia qualcuno dotato di energia per cambiare la situazione, tra cui i mercati", commenta Bernard McAlinden, strategist di NCB Stockbrokers a Dublino.

Tra i titoli in evidenza:

* BMW (BMWG.DE: Quotazione) cede circa il 2% dopo una trimestrale deludente secondo gli analisti.

* Pesante ROYAL BANK OF SCOTLAND (RBS.L: Quotazione) dopo che ha fornito un aggiornamendo dei propri conti. La banca britannica ha annunciato nel terzo trimestre svalutazioni inferiori alle attese per 206 milioni di sterline su asset tossici. Prima delle svalutazioni, l'utile operativo dei nove mesi risulta in calo dell'8% sull'anno e riflette sofferenze in aumento per alcune divisioni.

* Denaro su alcuni difensivi come il gruppo alimentare NESTLE NESN.VX e il farmaceutico ROCHE ROG.VX up 0.9 percent.

* CLARIANT CLN.VX balza a Zurigo di oltre l'11% dopo aver riportato nel terzo trimestre utili netti per 78 milioni di franchi, superiori alle previsioni del mercato, grazie a una strategia aggressiva in termini di prezzi e riduzione dei costi, come spiega Jp Morgan.

* SWISS RE RUKN.VX perde oltre il 5% dopo aver annunciato a sorpresa una perdita nel terzo trimestre sui cui pesa la svalutazione di alcuni asset.

* A Zurigo sale di oltre il 2% UBS UBSN.VX. La banca ha confermato per il terzo trimestre un utile contenuto e ha sottolineato un flusso di clienti da ottobre favorito dalle misure governative.