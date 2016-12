BORSE EUROPA - Indici in calo, focus su dati occupati Usa

indici chiusura

alle 9,25 var% 2008 ----------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.210,86 -0,25 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 777,49 -0,51 831,97

DJ Stoxx banche 139,42 -1,26 149,51

DJ Stoxx oil&gas 269,73 +0,39 264,50

DJ Stoxx tech 158,43 +0,25 152,86 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 3 aprile (Reuters) - Le borse europee inaugurano la mattinata in calo all'indomani di un rialzo trionfale che le ha viste guadagnare quasi il 4,9%.

E' forte l'attesa per il dato chiave sull'occupazione americana a marzo nel settore non agricolo che dovrebbe evidenziare un ulteriore deterioramento del mercato del lavoro.

Ieri i mercati hanno reagito positivamente alle misure decise al G20 e alla decisione americana di cambiare le regole mark-to-market

"Uno a uno i pezzi del puzzle stanno tornando al loro posto. Questo porterà alla stabilizzazione del sistema finanziario globale", scrive in una nota l'analista di Ig Markets Ben Potter.

Tra i singoli comparti maglia nera a bancari e minerari , in calo di oltre l'1%.

Intorno alle 9,25 l'indice FTSEurofirst 300 .FTEU3 perde lo 0,5% circa mentre, tra i singoli listini, Parigi .FCHI lascia sul terreno lo 0,1%, Francoforte .GDAXI lo 0,3% e Londra .FTSE lo 0,17%.

Tra i titoli in evidenza:

* NOKIA NOK1V.HE sale di oltre l'1,8% dopo che la sua rivale Research In Motion RIMM.O RIM.TO, mamma del Blackberry, ha annunciato utili trimestrali sorprendentemente forti e previsioni positive su un'ulteriore crescita nel 2009 nonostante il rallentamento economico globale.

* Le utility EDF (EDF.PA: Quotazione) e CENTRICA (CNA.L: Quotazione) sono ai ferri corti sulla vendita di una quota del 25% in British Energy, controllata di Edf, secondo il Financial Times. I titoli sono rispettivamente in calo dell'1,3% circa e in rialzo dello 0,9%.

* Un cliente di UBS UBSN.VX è stato arrestato in Florida per presunta evasione fiscale, segnando il primo episodio di quella che potrebbe diventare una serie di misure simili contro i clienti americani della banca svizzera. L'istituto svizzero cede oltre l'1%.

* ROYAL BANK OF SCOTLAND (RBS.L: Quotazione) si aspetta nuove perdite di posti di lavoro nei prossimi mesi. Il titolo cala dello 0,7%.

* La farmaceutica NOVO NORDISK (NOVOb.CO: Quotazione) cede quasi il 9% sulla bocciatura del suo farmaco sperimentale per il diabete Victoza da parte della commissione consultiva americana.