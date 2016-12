BORSE EUROPA - Indici in calo dopo dati occupazione Usa

indici chiusura

alle 16,15 var% 2008 ----------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.197,55 -0,85 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 772,90 -1,02 831,97

DJ Stoxx banche 141,11 -0,06 149,51

DJ Stoxx oil&gas 264,66 -1,67 264,50

DJ Stoxx tech 155,32 -1,72 152,86 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 3 aprile (Reuters) - Le borse europee sono negative negli scambi pomeridiani dopo i dati sull'occupazione Usa che non hanno mostrato variazioni significative rispetto alle attese.

Oscillante fra denaro e lettera, l'indice paneuropeo FTSEurofirst 300 .FTEU3, intorno alle 16,15 perde l'1% circa a 772,90 punti sopra i minimi di seduta di 771,36. Pochi minuti dopo la pubblicazione dei dati americani l'indice ha toccato il massimo di giornata a 785,7 punti per poi ritornare in territorio negativo.

Tra i singoli listini, Parigi .FCHI lascia sul terreno l'1,2%, Londra .FTSE il 2,1% mentre Francoforte .GDAXI guadagna lo 0,2%.

A marzo l'economia Usa ha perso 663.000 lavoratori, leggermente peggio delle previsioni Reuters di 650.000, portando il tasso di disoccupazione all'8,5% in linea con le attese.

Alcune stime aveano indicato la perdita di posti di lavoro per 750.000 unità.

Tra i singoli settori di borsa in calo i farmaceutici mentre sono in rialzo le auto dopo che il comparto è stato rivisto al rialzo a "overweight" da "market weight" da parte di Credit Suisse.

Tra i titoli in evidenza:

* SWISS RE RUKN.VX guadagna circa un punto percentuale ritracciando da un balzo fino a quasi il 5% sulla scia dell'upgarde di Cheuvreux a "outperform" da "sell".

* NOKIA NOK1V.HE perde terreno dopo il rialzo iniziale e scende di oltre il 2,5%. In mattinata il titolo risentiva posivamente dell'annuncio della Research In Motion RIMM.O RIM.TO di utili trimestrali sorprendentemente forti e previsioni positive su un'ulteriore crescita nel 2009.

* Le utility EDF (EDF.PA: Quotazione) e CENTRICA (CNA.L: Quotazione) sono ai ferri corti sulla vendita di una quota del 25% in British Energy, controllata di Edf, secondo il Financial Times. Per i dealar l'operazione potrebbe saltare. I titoli sono rispettivamente in calo dell'1,4% circa e del 2% circa.

* ROYAL BANK OF SCOTLAND (RBS.L: Quotazione) si aspetta nuove perdite di posti di lavoro nei prossimi mesi. Il titolo sale del 9% circa.