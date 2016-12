BORSE EUROPA-Ancora rialzi su dati macro e apertura Usa positiva

indici chiusura

alle 16,20 var% 2008 ---------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.684,86 +1,77 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 944,42 +1,68 831,97

DJ Stoxx banche 213,35 +3,50 149,51

DJ Stoxx oil&gas 296,69 +2,08 264,50

DJ Stoxx tech 177,20 +0,92 152,86 --------------------------------------------------------------- MILANO, 3 agosto (Reuters) - Le borse europee volano ai massimi degli ultimi 9 mesi, con gli indici delle singole piazze in crescita tra l'1 e il 2%. Dopo le buone trimestrali delle banche inglesi, le quotazioni sono sostenute ora anche dall'apertura positiva di Wall Street e dai dati sul manifatturiero americano di luglio, migliori rispetto alle attese.

Guidano la corsa i titoli bancari, automotive ed energetici, questi ultimi sospinti dalle quotazioni del greggio in forte rialzo. In grande evidenza anche i siderurgici, grazie alla crescita dei prezzi dei metalli.

Alle 16,00 il FTSEurofirst 300 .FTEU3 guadagna l'1,77% dopo aver chiuso venerdì a -0,2%. Sulle singole piazze l'inglese Ftse .FTSE sale dell'1,85%, il tedesco Dax .GDAXI del 2,01% e il francese Cac 40 .FCHI dell'1,85%.

Tra i titoli in evidenza:

* Guadagna il 3,15% il listino dei bancari europei , con BARCLAYS (BARC.L: Quotazione) e HSBC (HSBA.L: Quotazione) a trainare il settore dopo le buone trimestrali. Le due banche del Regno Unito salgono entrambe del 6%. Crescono significativamente anche BNP PARIBAS (BNPP.PA: Quotazione) a +4%, ROYAL BANK OF SCOTLAND (RBS.L: Quotazione) a +5%. Sale del 4% UBS UBSN.VX dopo le voci di ieri secondo cui non dovrebbe pagare alcuna indennità al governo Usa in virtù dell'accordo raggiunto a proposito dell'evasione fiscale di alcuni suoi clienti americani. * I dati sui prezzi delle materie prime e dei metalli in particolare spingono in alto i titoli del siderurgico e dell'estrattivo. RIO TINTO (RIO.L: Quotazione) sale del 5%, ARCELORMITTAL del 4,5% e BHP BILLITON del 4%.

* Una dinamica simile si osserva nell'energetico, con il rally del greggio a sospingere le quotazioni di BP (BP.L: Quotazione) a +3%, quelle di BG GROUP BG.L a +4%, SBM OFFSHORE (SBMO.AS: Quotazione) a +3,5% e CGG VERITAS (GEPH.PA: Quotazione) fino a +4,7%.

* I dati relativi alle vendite automobilistiche in Francia, in ascesa del 3,1% a luglio, lanciano le quotazioni di RENAULT (RENA.PA: Quotazione) a +15,6%, MICHELIN (MICP.PA: Quotazione) a +6,6%, PEUGEOT CITROEN (PEUP.PA: Quotazione) +5,8% e contribuiscono al +4,3% complessivo del listino di settore.