BORSE EUROPA - Indici in calo con banche e minerari

indici chiusura

alle 15,00 var% 2007 -------------------------------------------------------------- DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 3.385,52 -0,91 4.395,61 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.188,19 -1,00 1.506,61 DJ Stoxx banche 298,26 -1,12 424,26 DJ Stoxx oil&gas 359,40 -0,58 442,02 DJ Stoxx tech 240,47 -2,04 304,27 -------------------------------------------------------------

FRANCOFORTE, 3 settembre (Reuters) - Seduta negativa per l'azionario europeo con i titoli retail depressi dal dato negativo sulle vendite al dettaglio della zona euro e banche e minerari colpiti dai timori sul fronte della domanda e della situazione economica generale.

Alle 14,55 l'indice Ftse Eurofirst 300 .FTEU3 scende dell'1,10%, mentre il DJ Stoxx 50 .STOXX50E perde lo 0,99%. Deboli con perdite oltre l'1% tutti i mercati principali come Londra .FTSE, Parigi .FCHI e Francoforte .GDAXI.

Tra i titoli in evidenza oggi:

* INDITEX (ITX.MC: Quotazione) che controlla la catena di abbigliamento Zara perde il 3,20% dopo la diffusione del dato sulle vendite al dettaglio della zona euro che mostra un calo dello 0,4%. Le attese erano per un dato invariato.

* Tra i minerari perdite tra il 2 e il 3% per i principali titoli come ANTOFAGASTA (ANTO.L: Quotazione), RIO TINTO (RIO.L: Quotazione) e BHP Billiton (BLT.L: Quotazione). "Il mercato sta temendo più che mai sorprese negative sul fronte dei mercati emergenti", si legge in una nota Goldman Sachs.

* BARCLAYS (BARC.L: Quotazione) è uno dei bancari peggiori con uno stoxx di settore che cede l'1,2%.

* VODAFONE (VOD.L: Quotazione) cede quasi il 2% dopo essere stata bocciata a "neutral" da "outperform" da parte di Credit Suisse.

* Bene i petroliferi come BP (BP.L: Quotazione) dopo la promozione a "buy" di Goldman Sachs, così come StatoilHydro (STL.OL: Quotazione), inserita nella "conviction buy" list.