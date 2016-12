BORSE EUROPA - Indici in rialzo su banche, bene Ubs e Barclays

indici chiusura

alle 10,00 var% 2008 ---------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.652,38 +0,54 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 935,15 +0,7 831,97

DJ Stoxx banche 207,57 +0,74 149,51

DJ Stoxx oil&gas 295,43 +1,64 264,50

DJ Stoxx tech 176,76 +0,67 152,86 --------------------------------------------------------------- MILANO, 3 agosto (Reuters) - Le borse europee avnzano in territorio positivo negli scambi della mattinata. A sostenere i listini in particolare il settore bancario in rialzo dopo che Ubs UBSN.VX ha annunciato che potrebbe risolvere la causa tributaria con il governo Usa senza bisogno di pagare alcuna ammenda, mentre gli investitori che metabolizzano i buoni risultati di Barclays (BARC.L: Quotazione).

"I dati di Barclays sono in linea con le attese ma non si può dire che il settore sia già fuori dal guado -- ci sono ancora sostanziali perdite su crediti", commenta Jeremy Batstone-Carr, strategist per Charles Stanley.

Alle 10,00 il FTSEurofirst 300 .FTEU3 guadagna lo 0,7% dopo aver chiuso ieri in negativo dello 0,2%. Tra le singole piazze l'inglese Ftse .FTSE cede lo 0,56%, il tedesco Dax .GDAXI perde lo 0,85%, il francese Cac 40 .FCHI scende dello 0,62%.

Tra i titoli in evidenza:

* Volano i bancari , con UBS UBSN.VX che guadagna il 4,1% dopo un report che spiega che la banca potrebbe non dover pagare alcuna ammenda, nell'ambito della causa tributaria in corso con il governo Usa su conti segreti dei clienti americani. Venerdì il titolo ha concluso in rialzo del 3,9% sulle prime voci di un accordo.

* Tra le concorrenti, HSBC HSBC.L, che diffonderà i propri risultati alle 10,15 italiane, cede l'1,48% prima dei dati.

* BARCLAYS (BARC.L: Quotazione) avanza del 2,55% dopo aver annunciato utili in crescita dell'8% nel primo semestre, anche se le perdite su crediti della seconda banca inglese sono quasi raddoppiati nel periodo.

* Balzano di oltre il 3% i minerari , migliori del paniere europeo, grazie al rialzo dei prezzi delle materie prime. ANGLO AMERICAN (AAL.L: Quotazione), RIO TINTO (RIO.L: Quotazione), XSTRATA XTA.L sono in progresso tra il 2,75% e il 3,8%.

* Bene anche gli energetici , sulla scia del greggio CLc1 che scambia oltre i 70 dollari al barile. ROYAL DUTCH SHELL (RDSa.AS: Quotazione), BP PB.L e BG BG.L guadagnano tra lo 0,9 e il 2,8%.

* AIR FRANCE - KLM (AIRF.PA: Quotazione) guadagna lo 0,78% , recuperando da -5,5% in avvio, dopo aver annunciato ieri perdite più pesanti rispetto alle stime per il trimestre.

* Sul fronte dei ribassi METRO (MEOG.DE: Quotazione) cede il 2,49% , tra i peggiori a Francoforte. Il gruppo tedesco della grande distribuzione ha annunciato vendite in calo nei prossimi mesi e, insieme ai risultati di periodo, ha annunciato di stare per avviare ristrutturazioni superiori alle attese.

* Male anche K+S SDFG.DE, in calo dell'1,6% dopo che Morgan Stanley ha tagliato il target del gruppo specializzato in fertilizzanti a 39 da 53 euro e mantenuto il giudizio a "neutral".