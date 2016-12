BORSE EUROPA - Indici attorno alla parità dopo dati Usa, Bce

indici chiusura

alle 16,00 var% 2008 ---------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.700,13 -0,19 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 950,76 +0,04 831,97

DJ Stoxx banche 223,08 +0,63 149,51

DJ Stoxx oil&gas 298,14 -0,43 264,50

DJ Stoxx tech 181,56 +1,15 152,86 --------------------------------------------------------------- MILANO, 3 settembre (Reuters) - Restano volatili le piazze europee negli scambi pomeridiani, sulla scia di Wall Street, che dopo un avvio con il segno più ripiega dopo una pioggia di dati macroeconomici.

I dati relativi al Pmi servizi Usa, diffusi alle 16,00 italiane pare non abbiano convinto i mercati, mentre le vendite al dettaglio Usa diffuse poco prima e superiori alle attese, avevano fatto salire gli indici.

I listini hanno risentito anche dei nuovi sussidi di disoccupazione Usa in calo a 570.000 nella settimana, contro un consensus di 560.000.

"Quello che mi preoccupa più del fatto di non aver visto una crescita dei posti di lavoro negli Usa è il fatto che molti americani ci speravano. A questo punto, con tutti gli stimoli e i fattori stagionali, dovremmo vedere il numero dei disoccupati calare sotto le 500.000 unità. Questo sembra sempre più un aumento del numero dei disoccupati", dice Todd Schoenberger, managing director di Landcolt Trading in Texas.

Le parole di cauto ottimismo per la ripresa dell'economia europea del presidente della Bce Jean-Claude Trichet hanno invece inciso in maniera contenuta sui listini. La Bce manterrà ancora invariati i tassi di interesse all'1%.

In un contesto volatile, gli acquisti si orientano prevalentemete su materie prime, tech e banche.

Intorno alle 16,00 l'indice europeo FTSEurofirst guadagna lo 0,04%, L'inglese Ftse 100 .FTSE cede lo 0,34%, il tedesco Dax .GDAXI è in calo dello 0,33% e l'indice francese Cac 40 .FCHI dello 0,51%.

Tra i titoli in evidenza:

* L'apprezzamento di metalli come rame, zinco e nichel, l'allungo dell'oro danno slancio ai minerari , con ANGLO AMERICAN (AAL.L: Quotazione), ANTOFAGASTA (ANTO.L: Quotazione) e RIO TINTO (RIO.L: Quotazione) che avanzano tra il 2,7% e il 3,7%.

* Le banche sono tra le migliori del paniere, con LLOYDS (LLOY.L: Quotazione), ROYAL BANK OF SCOTLAND (RBS.L: Quotazione) in progresso di circa il 2%. Cresce di oltre il 6% DEUTSCHE POSTBANK DPBGn.DE dopo che DEUTSCHE BANK (DBKGn.DE: Quotazione) (+3% circa) ha smentito i rumour di mercato che la davano intenzionata ad accrescere al sua quota nell'istituto di credito.

* NOKIA NOK1V.HE sostiene i tecnologici con un rialzo superiore al 4%. Bene anche INFINEON (IFXGn.DE: Quotazione) che sale di oltre il 6%. Il Financial Times Deutschland ha scritto che il produttore di chip punterebbe ad un Ebit margin del 10% nel periodo giugno-settembre 2010.

* Gli energetici restano indietro con il greggio che scambia intorno sopra 68 dollari al barile, in rialzo di quasi un dollaro, prima di correggere leggermente. BP (BP.L: Quotazione) cede oltre 1% dopo aver guadagnato ieri oltre il 4% dopo l'annuncio di un nuovo giacimento nel Golfo del Messico.

* Sul fronte dei ribassi il gruppo chimico tedesco BASF BASF.DE cala di circa il 2,7% dopo un downgrade a "reduce" di Nomura.

* PERNOD RICARD (PERP.PA: Quotazione), cede oltre il 4% dopo aver pubblicato risultati in linea con le previsioni per l'esercizio che si è chiuso a giugno, ma aspetta novembre prima di sbilanciarsi in previsioni per l'anno in corso.