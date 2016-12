BORSE EUROPA - Indici poco mossi, si aspettano dati macro da Usa

indici chiusura

alle 9,40 var% 2008 ---------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.534,17 -0,13 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 880,53 -0,6 831,97

DJ Stoxx banche nd nd 149,51

DJ Stoxx oil&gas nd nd 264,50

DJ Stoxx tech nd nd 152,86 --------------------------------------------------------------- MILANO, 3 giugno (Reuters) - Le borse europee partono vicine alla parità ma Londra è più debole delle altre, appesantita dalle banche e nonostante qualche acquisto sui titoli delle estrazioni minerarie. Gli investitori aspettano i dati cruciali sull'occupazione americana del settore privato a maggio e sugli ordini all'industria di aprile.

Alle 9,40 piatto il FTSEurofirst 300 .FTEU3, che ieri ha toccato i massimi di cinque mesi; poco mosso anche lo Stoxx 600 .STOXX.

Fra le singole piazze immobili tra segno più e segno meno Dax tedesco .GDAXI e Cac-40 francese .FCHI, mentre il Ftse londinese perde lo 0,7%.

Tra i titoli in evidenza:

* Fiacco il settore auto , anche sulla scia dei dati sulle vendite americane di maggio che per DAIMLER (DAIGn.DE: Quotazione) sono diminuite del 33,4%, per BMW (BMWG.DE: Quotazione) del 27,7%, per PORSCHE (PSHG_p.DE: Quotazione) del 27% e per VOLKSWAGEN (VOWG.DE: Quotazione) del 12,4%.

* Giù anche le banche, soprattutto a Londra, con STANDARD CHARTERED (STAN.L: Quotazione) che cede l'1%, LLOYD'S (LLOY.L: Quotazione) lo 0,7% e HSBC (HSBA.L: Quotazione) lo 0,5%.

* SIG (SHI.L: Quotazione) corre a +7% sull'onda di un upgrade di Goldman Sachs che l'ha promossa a BUY da NEUTRAL.

* Calo del 4% per la francese Bouygues SA (BOUY.PA: Quotazione), che ha deluso con i risultati e tagliato le stime di ricavi per i prossimi mesi.