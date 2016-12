BORSE EUROPA-Indici indecisi,denaro su industria estrattiva,tech

indici chiusura

alle 10,10 var% 2008 ---------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.708,79 +0,19 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 950,69 +0,03 831,97

DJ Stoxx banche 221,70 +0,11 149,51

DJ Stoxx oil&gas 298,39 -0,34 264,50

DJ Stoxx tech 181,32 +0,96 152,86 --------------------------------------------------------------- MILANO, 3 settembre (Reuters) - Prime battute indecise sulle piazze europee, con gli indici che altalenano dopo tre sedute consecutive depresse dalle incertezze sulla forza della ripresa economica.

In un contesto volatile, gli acquisti si dirigono però con decisione verso industria estrattiva e tecnologici.

Intorno alle 10,10 l'indice europeo FTSEurofirst è pressoché piatto. L'inglese Ftse 100 .FTSE cede lo 0,04%, il tedesco Dax .GDAXI è anch'esso poco mosso e l'indice francese Cac 40 .FCHI avanza dello 0,11%.

Tra i titoli in evidenza:

* Il leggero apprezzamento di metalli come rame, zinco e nichel, l'allungo dell'oro e l'effervescenza dei titoli dell'industria estrattiva cinesi danno slancio ad ANGLO AMERICAN (AAL.L: Quotazione), ANTOFAGASTA (ANTO.L: Quotazione) e RIO TINTO (RIO.L: Quotazione) che avanzano dell'1,7%-2,7%.

* In denaro anche il gruppo siderurgico tedesco THYSSENKRUPP (TKAG.DE: Quotazione) dopo che, secondo alcune fonti, avrebbe un piano per rafforzare il business dell'acciaio inossidabile che prevederebbe la soppressione di 300 posti di lavoro.

* NOKIA NOK1V.HE sostiene i tecnologici con un rialzo prossimo al 3% ma nel comparto si distingue anche INFINEON (IFXGn.DE: Quotazione): il Financial Times Deutscheland ha scritto che il produttore di chip punterebbe ad un Ebit margin del 10% nel quarto trimestre del prossimo anno fiscale (giugno-settembre 2010).

* Volatile PERNOD RICARD (PERP.PA: Quotazione), che vira in negativo dopo una partenza in rialzo di quasi il 3%: il secondo produttore mondiale di superalcolici dopo Diageo (DGE.L: Quotazione) ha pubblicato risultati in linea con le previsioni per l'esercizio che si è chiuso a giugno ma aspetta novembre prima di sbilanciarsi in previsioni per l'anno in corso.

* Gli energetici restano indietro con il greggio che si è spinto oltre i 69 dollari al barile, in rialzo di un dollaro, prima di correggere leggermente.

* Sotto pressione il gruppo chimico tedesco BASF BASF.DE dopo un downgrade a "reduce" di Nomura.

* Fra i titoli minori, in grande spolvero l'editore di videogiochi UBISOFT (UBIP.PA: Quotazione): l'AD si è detto fiducioso che il gruppo centrerà e forse farà meglio degli obiettivi per il 2009/10.