BORSE EUROPA -Indici in calo, Premiere affonda su profit warning

indici chiusura

alle 10 var% 2007 -------------------------------------------------------------- DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 3.009,33 +0,06 4.395,61 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.052,86 -0,47 1.506,61 DJ Stoxx banche 276,64 +1,1 424,26 DJ Stoxx oil&gas 301,60 -1,98 442,02 DJ Stoxx tech 192,75 -0,81 304,27 -------------------------------------------------------------

FRANCOFORTE, 3 ottobre (Reuters) - Borse europee in calo in un clima di nervosismo e incertezza in vista del voto della Camera Usa sul piano governativo per il salvataggio del sistema finanziario e di nuovi dati sul mercato del lavoro americano.

Alle 10, dopo qualche altalena sopra e sotto la parità, il FTSEurofirst 300 .FTEU3 scende dello 0,47%. Ieri ha lasciato sul terreno dell'1,4%.

Ribassi consistenti per il settore energetico, prosegue il rimbalzo dei bancari.

Tra i titoli in evidenza:

* PREMIERE PREGn.DE in calo di oltre il 60% dopo un profit wanring. La Tv a pagamento tedesca ha detto che si aspetta un Ebitda negativo per 40-70 milioni nel 2008. "Come conseguenza della stima di Ebitda, Premiere ha avviato trattative con le banche per una ristrutturazione delle linee di credito ed è fiduciosa di trovare un accordo", spiega una nota.

*In calo il Londodn Stock Exchange (LSE.L: Quotazione) cede quasi il 5% dopo un downgrade a "neutral" di Credit Suisse. Un downgrade di Citigroup pesa anche su IMPERIAL TOBACCO IMT.L.

*Cede il 15% la tecnologica norvegese TANDBERG TAA.OL dopo il fallimento delle trattative con un gruppo di private equity.