Borse Europa viste in calo sulla scia delle piazze asiatiche

PARIGI, 6 luglio (Reuters) - Le borse europee sono impostate per un'apertura con il segno meno, sulla scia dei ribassi delle borse asiatiche. Gli investitori restano cauti sulla prospettiva di una ripresa economica in tempi brevi e sono in attesa dei risultati trimestrali delle società quotate.

I bookmaker finanziari prevedono per il Ftse 100 .FTSE un avvio compreso tra -6 e -10 punti, per il Dax .GDAXI una partenza in una forchetta tra -8 e -22 e per il Cac-40 .FCHI tra 8 e 17 punti al ribasso.