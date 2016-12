BORSE EUROPA - Indici in deciso calo, pesanti i bancari

indici chiusura

alle 10,00 var % 2006 ---------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx50 .STOXX50E 3.748,63 -1,07 4.119,94

FTSEurofirst300 .FTEU3 1.313,499 -1,20 1.483,47

DJ Stoxx banche 362,01 -2,74 510,33

DJ Stoxx oil&gas 374,80 -0,48 411,61

DJ stoxx tech 268,34 -0,65 307,69 ---------------------------------------------------------------

MILANO, 31 gennaio (Reuters) - Le borse europee sono progressivamente peggiorate dopo un avvio in lieve calo, trascinate dai titoli bancari, mentre i futures sugli indici Usa mostrano segni di nuova debolezza.

Non si arrestano quindi i timori sugli effetti del credit crunch sul settore finanziario, nonostante lo spiraglio positivo giunto nella notte con l'investimento di una società di private equity in uno dei big Usa nelle assicurazioni di bond.

Il mercato teme una sfilza di downgrade da parte delle agenzie di rating sul settore, sulla scia delle speculazioni diffuse ieri dalla Tv Cnbc.

Tra le banche, UBS UBSN.VX perde il 5% dopo le nuove svalutazioni emerse ieri, Royal Bank of Scotland (RBS.L: Quotazione) più del 4%. ING ING.AS scende del 5%.

In controtendenza il settore minerario con Rio Tinto (RIO.L: Quotazione), in rialzo di oltre l'1% su voci persistenti di un'offerta amichevole da parte di BHP Billiton (BLT.L: Quotazione).

Alle 10 il FTSEurofirst 300 .FTEU3 cede l'1,7%.

"Quello che sta accadendo nel settore degli assicuratori di bond è molto importante per il mercato per le conseguenze che avrà sulle banche", dice Thierry Lacraz di Pictet & Cie.

Tra i titoli in evidenza:

*Societe Generale (SOGN.PA: Quotazione) perde il 2,7% a 79,67 euro dopo che Morgan Stanley ha ridotto il target price a 115 euro da 154, con rating confermato a "oberweight". Il consigliere del presidente francese Nicolas Sarkozy, Henri Guaino, ha detto che la Francia non lascerà che l'istituto finisca in mani straniere dopo lo scandalo che ne ha scosso la credibilità. Il presidente dell'Eurogruppo Jean Claude Juncker ha, per contro, sostenuto che un'offerta da parte di una banca estera non sarebbe uno shock. Juncker ha sottolineato anche che il sistema bancario francese è solido.

*Bnp Paribas (BNPP.PA: Quotazione), citata dalle indiscrezioni come principale candidato all'acquiszione di SocGen, cede il 2,6%.

*Vodafone VOD.MI si gira in negativo e perde il 2% nonostante abbia annunciato ricavi trimestrali superiori alle attese.