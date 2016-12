BORSE EUROPA - Indici calo, male finanziari su timori credito

indici chiusura

alle 9,50 var% 2007 --------------------------------------------------------------- DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 3.591,65 -1,38 4.395,61 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.246,62 -1,49 1.506,61 DJ Stoxx banche 340,51 -1,65 424,26 DJ Stoxx oil&gas 358,05 -1,17 442,02 DJ stoxx tech 232,33 -1,19 304,27 ---------------------------------------------------------------

PARIGI, 31 marzo (Reuters) - Gli indici dei mercati azionari europei viaggiano in ribasso, impostati per registrare la terza seduta consecutiva in rosso.

Il titolo della banca svizzera Ubs UBSN.VX lascia sul terreno oltre tre punti percentuali dopo che Merrill Lynch ha detto di attendersi svalutazioni per 11 miliardi di dollari nel primo trimestre.

Ubs è nel mirino anche per l'esposizione da 5,9 miliardi di dollari alle Auction Rate Securities (Ars), un prodotto strutturato che ha problemi di liquidità.

Il caso dell'istituto elvetico s'inserisce nella generale preoccupazione per la stretta creditizia a livello mondiale, che si traduce in una flessione di oltre un punto percentuale per lo stoxx europeo delle banche e di quello degli assicurativi .

Attorno alle 9,50 italiane, il Ftse 100 britannico .FTSE cede l'1,61%, il Cac 40 francese .FCHI l'1,42% e il Dax tedesco l'1,71%.

Tra i titoli in evidenza:

* La compagnia assicurativa britannica FRIENDS PROVIDENT FP.L balza del 4% circa dopo aver respinto l'offerta d'acquisto da 7 miliardi di dollari in contanti presentata dal gruppo di private equity JC Flowers.

* VODAFONE (VOD.L: Quotazione) perde quasi il 5%, zavorrando lo stoxx europeo delle tlc , che scende del 2,5%, dopo che Morgan Stanley ne ha tagliato il rating a "underweight".

* Il costruttore di componentisca auto francese VALEO (VLOF.PA: Quotazione) guadagna oltre due punti percentuali - in controtendenza rispetto allo stoxx di settore , che scende dell'1,6% circa - sulle indiscrezioni di stampa riguardanti trattative con l'indiano Hinduja Group per la cessione di una quota di controllo.

* Male i media , in calo dell'1,5% circa, con ITV (ITV.L: Quotazione) che crolla di oltre il 6% dopo che Ubs ne ha ridotto la valutazione a "sell".