BORSE EUROPA - Indici positivi, bene tlc al traino di Vodafone

indici chiusura

alle 15,45 var% 2008 ----------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.211,22 +0,57 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 781,39 +0,53 831,97

DJ Stoxx banche 128,80 -0,29 149,51

DJ Stoxx oil&gas 265,26 -0,58 264,50

DJ Stoxx tech 148,86 -0,37 152,86 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 3 febbraio (Reuters) - Le borse europee viaggiano in territorio positivo nel primo pomeriggio, trainate dai telefonici che festeggiano con un progresso di oltre il 3% i ricavi sopra le attese annunciati da Vodafone.

Incerti invece i segnali che arrivano da Wall Street, dove gli indici faticano a mantenere il segno più delle primissime battute.

Intorno alle 16,15 l'indice paneuropeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 sale dello 0,9%. Tra i singoli listini, l'indice Ftse 100 britannico .FTSE amplia il rialzo a +1,2%, il Dax tedesco .GDAXI sale dello 0,9% e il CAC francese .FCHI dello 0,5%.

Tra i titoli in evidenza:

* Brilla VODAFONE (VOD.L: Quotazione) con un rialzo di oltre il 6%. Il gruppo ha battuto le previsioni sui ricavi per il terzo trimestre e ha alzato la guidance sull'intero esercizio.

* BP (BP.L: Quotazione) è in calo dell'1,5% dopo aver annunciato un utile netto, aggiustato con i costi di sostituzione, in calo del 24% nel quarto trimestre a 2,587 miliardi di dollari, al di sotto delle previsioni.

* Denaro su LUFTHANSA (LHAG.DE: Quotazione), +6,6% dopo che la compagnia ha alzato le sue stime sull'utile operativo 2008 a circa 1,3 miliardi di euro grazie a un quarto trimestre più forte delle attese.

* Sempre tra le linee aeree, la svedese SAS (SAS.ST: Quotazione) cede oltre il 16% dopo aver annunciato l'intenzione di ricorrere a un aumento di capitale per 6 miliardi di corone svedesi.

* Il conglomerato industriale CONTINENTAL (CONG.DE: Quotazione) sale di circa il 2% dopo indiscrezioni stampa su un possibile rinvio del piano di aumento del capitale. Un portavoce ha detto che il gruppo sta esaminando tutte le opzioni per rafforzare la base patrimoniale ma le attuali condizioni di mercato non sono adatte all'offerta di azioni.

* HYPO RE HRXG.DE avanza di più del 5% sulle attese per un salvataggio della società immobiliare, dopo che fonti hanno riferito che il cancelliere Angela Merkel e alcuni ministri tedeschi si incontreranno per discutere nuove misure a sostegno delle banche e come procedere con Hypo RE.

* ROYAL BANK OF SCOTLAND (RBS.L: Quotazione) balza di oltre il 4% dopo l'annuncio che il presidente Tom McKillop lascerà il suo incarico oggi, tre mesi prima del previsto per consentire al suo sostituto di presiedere alla ristrutturazione dell'istituto.

* La compagnia di riassicurazione HANNOVER RE (HNRGn.DE: Quotazione) guadagna il 12% dopo dichiarazioni ottimistiche sull'esercizio 2009, con la previsione di un roe fino al 20%.