BORSE EUROPA - Indici in calo, Ubs recupera da minimi avvio

indici chiusura

alle 9,40 var % 2006 ---------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx50 .STOXX50E 3.790,32 -0,52 4.119,94

FTSEurofirst300 .FTEU3 1.334,259 -0,28 1.483,47

DJ Stoxx banche 372,53 -0,34 510,33

DJ Stoxx oil&gas 380,40 -0,70 411,61

DJ stoxx tech 220,25 +0,32 307,69 ---------------------------------------------------------------

MILANO, 30 gennaio (Reuters) - Borse europee in calo a inizio seduta, con i titoli bancari in tensione dopo che UBS UBSN.VX ha registrato nel 2007 un rosso di 4,4 miliardi di franchi svizzeri sotto il peso di nuove svalutazioni.

Domina in generale un atteggiamento di cautela in attesa delle decisioni della Fed sui tassi questa sera.

UBS perde a Zurigo lo 0,6%, nettamente sopra i minimi d'avvio, dopo aver annunciato una perdita di 12,5 miliardi di franchi nell'ultimo trimestre del 2007. Le nuove svalutazioni da 4 miliardi di dollari svelate oggi portano l'ammontare complessivo delle svalutazioni della banca derivate da esposizione ai subprime Usa a 18,4 miliardi di dollari.

Alle 9,25 il FTSEurofirst 300 .FTEU3 cede lo 0,7%.

"Il 2007 è stato un anno orribile per le banche e il settore non è ancora uscito dal tunnel", dice Franz Wenzel, gestore di AXA Investment Managers a Parigi.

"La maggior parte degli istituti cercherà di inserire le svalutazione nei risultati 2007 per chiudere la partita e ricominciare con i bilanci puliti", conclude.

Tra i titoli in evidenza:

* Technip (TECF.PA: Quotazione), che fornisce servizi per le società petrolifere, ha perso il 10% nelle prime battute per poi recuperare leggermente dopo aver preannunciato oneri da 270 milioni di euro nel quarto trimestre per problemi legati a tre suoi progetti. La società ha anche previsto vendite vicine agli 8 miliardi nel 2007 (+16% circa) e ha stimato ricavi stabili nel 2008.

* SAP (SAPG.DE: Quotazione) sale del 3,3% dopo aver annunciato stime conservative sul 2008 accanto a una strategia di espansione. Il maggior produttore di software per business al mondo ha previsto per quest'anno ricavi dalle attività core in crescita del 12-14% a cambi costanti, stesso obiettivo che ha superato nel 2007 con una crescita del 17%.

* In luce il produttore di chip tedesco Infineon (IFXGn.DE: Quotazione), in rialzo del 5%.