BORSE EUROPA - Indici positivi con minerari, deboli le banche

FRANCOFORTE, 29 maggio (Reuters) - Le borse europee hanno aperto in terreno positivo, sulla scia dei guadagni Usa e asiatici, sostenute dai titoli minerari mentre rimangono sotto pressione le banche.

I titoli minerari sono tra i migliori in Europa con Rio Tinto (RIO.L: Quotazione ) sulla previsione di sette anni di crescita della produzione annuale vicina alla doppia cifra.

Tra i titoli in evidenza:

* INFINEON (IFXGn.DE: Quotazione) cede oltre il 7%. Il chip tedesco ha avvertito di attendersi una perdita operativa in aumento e vendite stabili nella divisione chip communication in questo trimestre a causa di volumi più bassi delle aspettative in alcune piattaforme wireless.