BORSE EUROPA - Indici corrono dopo Bce e Wall Street

indici chiusura

alle 16,15 var% 2008 ----------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.196,10 +4,70 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 775,90 +4,13 831,97

DJ Stoxx banche 139,37 +7,88 149,51

DJ Stoxx oil&gas 266,50 +3,89 264,50

DJ Stoxx tech 156,85 +4,92 152,86 ----------------------------------------------------------------

PARIGI, 2 aprile (Reuters) - Le borse europee si confermano in buon rialzo nel pomeriggio, aiutate dall'annuncio della Bce, che ha tagliato i tassi meno del previsto, e dall'avvio tonico di Wall Street.

La decisione della Bce ha acceso le speranze su un ammorbidimento della recessione, spiegano i trader. La riduzione di 25 punti base "non cambia molto nel senso che i tassi sono già molto bassi", dice da Bruxelles Philippe Gijsels di Fortis. "Ora il tema non sono i tassi ma l'acquisto di bond: un taglio di soli 25 punti indica che non c'è tanta urgenza".

Alle 16 il FTSEurofirst 300 .FTEU3 sale del 3,89%. L'indice è ancora in calo del 7% circa da inizio 2009 ma ha recuperato grosso modo il 20% dai minimi del 9 marzo.

Tra i titoli in evidenza:

*Bene le banche con BNP PARIBAS (BNPP.PA: Quotazione) in rialzo di oltre il 9%, HSBC (HSBA.L: Quotazione) di oltre il 10% e DEUTSCHE BANK (DBKGn.DE: Quotazione) dell'11%. L'indice di settore DJ Stoxx , salito del 58% dal 9 marzo, guadagna il 7,4%. DEUTSCHE BANK è aiutata anche dalle parole dell'AD, Josef Ackermann, che al Financial Times ha detto che l'istituto ha registrato a marzo risultati solidi e che non ha bisogno di nuovo capitale.

* Acquisti anche sulle auto, con l'indice in progresso di oltre il 10% dopo i dati incoraggianti sulle vendite di marzo negli Usa e il forte incremento di immatricolazioni in Germania. BMW (BMWG.DE: Quotazione), FIAT FIA.MI, DAIMLER (DAIGn.DE: Quotazione), RENAULT (RENA.PA: Quotazione) e PEUGEOT (PEUP.PA: Quotazione) segnano progressi tra il 10% e il 15%; MICHELIN (MICP.PA: Quotazione) balza del 16% dopo la notizia che il fondo Usa Capital Research and Management Company ha incrementato la partecipazione al 10,5%, alimentando le speculazioni sulle vere intenzioni del fondo.