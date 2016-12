BORSE EUROPA-Indici negativi, su banche pesa intervento ieri Fed

indici chiusura

alle 15,50 var% 2007 ---------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 3.719,01 -1,72 4.395,61

FTSEurofirst300 .FTEU3 1.314,48 -1,42 1.506,61

DJ Stoxx banche 350,60 -2,27 424,26

DJ Stoxx oil&gas 393,28 -0,59 442,02

DJ stoxx tech 264,53 -2,77 304,27 ---------------------------------------------------------------

LONDRA, 29 febbraio (Reuters) - Le borse europee scambiano in ribasso appesantite ancora una volta dai titoli del settore finanziario, dopo che le parole di Ben Bernanke ieri hanno alimentato i timori sullen prospettive dell'economia.

L'ammonimento lanciato da Thornburg Mortgage circa il futuro dei mutui Usa, verso cui sono esposte pesantemente banche come Ubs UBSN.VX, ha contribuito ad ampliare i ribassi.

In controtendenza Swiss Re RUKN.VX, il cui titolo guadagna il 4,7% dopo i risultati 2007 migliori rispetto alle attese.

Intorno alle 15,50 sui singoli mercati il Ftse londinese .FTSE arretra dell'1,01%, il Cac 40 francese .FCHI dell'1,34% e il Dax tedesco .GDAXI del 2,08%.

Tra i titoli in evidenza: * BARCLAYS (BARC.L: Quotazione) (-4,4%), ROYAL BANK OF SCOTLAND (RBS.L: Quotazione) (-4,5%) e BNP PARIBAS (BNPP.PA: Quotazione) (-2,7%) soffrono maggiormente tra i bancari. Seduta al rialzo invece per ERSTE BANK (ERST.VI: Quotazione), salita fino al 2,1% dopo che l'istituto centroeuropeo ha comunicato un utile netto in rialzo del 22%.

* Scende ai minimi da marzo 2004 la farmaceutica NOVARTIS NOVN.VX, in calo di oltre il 4% dopo il taglio del giudizio da parte di Hsbc a "underweight" da "neutral".

* Dopo avere perso ieri circa il 4,7% continua il ribasso di BAYER BAYG.DE, il cui titolo cede l'1% nonostante Lehman Brothers abbia migliorato il proprio giudizio sul titolo a "overweight" da "equal weight".

* Bene tra i titoli del comparto alimentare il produttore belga di birra INBEV INTB.BR, balzato ai massimi di 16 settimane dopo avere annunciato che il dividendo sarà triplicato.