BORSE EUROPA - Indici in discesa con finanziari, balza Swiss Re

indici chiusura

alle 10,00 var % 2007 ---------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 3.765,21 -0,49 4.395,61

FTSEurofirst300 .FTEU3 1.329,02 -0,33 1.506,61

DJ Stoxx banche 355,55 -0,9 424,26

DJ Stoxx oil&gas 397,50 +0,48 442,02

DJ stoxx tech 269,73 -0,86 304,27 ---------------------------------------------------------------

LONDRA, 29 febbraio (Reuters) - Dopo quasi un'ora di scambi le borse europee viaggiano lievemente al di sotto della parità, appesantite dai timori per le prospettive economiche negli Stati Uniti e la situazione del mercato del credito.

Tra i settori più toccati dalle vendite si segnalano quello bancario e assicurativo , che cedono rispettivamente lo 0,91% e lo 0,82% sull'indice stoxx del Vecchio Continente.

Intorno alle 9,50 il Ftseurofirst 300, paniere dei principali titoli europei, perde lo 0,49%. Sui singoli mercati il Ftse londinese .FTSE arretra lievemente dello 0,15%, il Cac 40 francese .FCHI dello 0,21% e il Dax tedesco .GDAXI dello 0,35%.

Fra i titoli in evidenza: * SWISS RE RUKN.VX, il più grande riassicuratore mondiale, brilla a Zurigo con un rialzo del 4,88% dopo aver annunciato questa mattina un calo del profitto inferiore alle stime degli analisti e aver iscritto a bilancio svalutazioni modeste legate alla crisi dei subprime.

* In rialzo petroliferi ed energetici (+0,39% lo stoxx europeo). A Londra BP (BP.L: Quotazione) avanza dell'1,20% e BG BG.L dell'1,76%, mentre ad Amsterdam ROYAL DUTCH SHELL (RDSa.AS: Quotazione) limita i rialzi a +0,17%.

* Sul fronte delle perdite, spiccano BNP PARIBAS (BNPP.PA: Quotazione), in flessione dell'1,43%, CREDIT AGRICOLE (CAGR.PA: Quotazione) in calo dello 0,76%, ROYAL BANK OF SCOTLAND (RBS.L: Quotazione) in discesa dell'1,24% e UBS UBSN.VX in scivolata del 2,06%.

* La casa di moda tedesca ESCADA ESCG.DE perde il 5,2% sull'onda di profitti più deboli del previsto nel primo trimestre fiscale.