Borse europee viste aprire in calo, riflettori su Swiss Re

FRANCOFORTE (Reuters) - Prevista un'apertura debole per le principali piazze del Vecchio Continente in scia a Stati Uniti e Asia.

I bookmaker della City prevedono per il Ftse 100 britannico un'apertura in calo di 10-11 punti, per il Dax tedesco di 12-21 punti e per il Cac 40 francese di 12-15 punti.