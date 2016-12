Borse Europa attese positive, possibile focus su tech

FRANCOFORTE, 29 maggio (Reuters) - Le borse europee sono attese in rialzo grazie ai guadagni di Wall Street, dell'Asia e in particolare alla forza di Tokyo.

Gli spreadbetter finanziari a Londra ipotizzano che l'indice Ftse100 .FTSE possa aprire in rialzo fra 16 e 17 punti, il Dax tedesco .GDAXI fra 24 e 25 punti e il Cac-40 francese .FCHI fra 7 e 10 punti.

Gli investitori presteranno particolare attenzione alla lettura preliminare del Pil Usa nel primo trimestre, mentre a mercati statunitensi chiusi il numero uno della Fed Ben Bernanke interverrà in videoconferenza alla Banca dei regolamenti internazionali a Basilea.

Possibile attenzione sui titoli tecnologici dopo i guadagni della notte a Wall Street di società tech come IBM (IBM.N: Quotazione) e Hewlett-Packard Co (HPQ.N: Quotazione), che hanno tratto beneficio dal dato macro sulla raccolta di ordini di beni durevoli in aprile, superiore alle attese.