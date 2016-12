BORSE EUROPA - Indici in rialzo con bancari e farmaceutici

LONDRA, 28 maggio (Reuters) - Partenza positiva per le borse europee, trascinate dai bancari e dai titoli difensivi come i farmaceutici.

Sotto i riflettori Royal bank of Scotland (RBS.L: Quotazione ), spinta al rialzo dalle notizie di un interesse per la sua divisione assicurativa.

Tra i farmaceutici, titoli solitamente difensivi in periodi di incertezza, si mettono in luce Roche ROG.VX e GlaxoSmithKline (GSK.L: Quotazione ).

In controtendenza, invece, le azioni legate alle materie prime, dopo i recenti guadagni sulla scia dei rincari di commodity e oro nero. Antofagasta (ANTO.L: Quotazione) e BHP Billiton (BLT.L: Quotazione) lasciano sul campo lo 0,8%, mentre Total (TOTF.PA: Quotazione) e Royal Dutch Shell (RDSa.L: Quotazione) sono in calo dello 0,4%, penalizzate dal petrolio in discesa dai recenti massimi.