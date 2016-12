BORSE EUROPA - Indici in flessione con risultati Axa e Bayer

indici chiusura

alle 10,00 var % 2007 ---------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 3.807,90 -0,37 4.395,61

FTSEurofirst300 .FTEU3 1.341,96 -0,27 1.506,61

DJ Stoxx banche 361,27 -0,61 424,26

DJ Stoxx oil&gas 397,46 -0,36 442,02

DJ stoxx tech 274,12 -0,32 304,27 ---------------------------------------------------------------

LONDRA, 28 febbraio (Reuters) - Le borse europee si muovono al di sotto della parità, trainate al ribasso dai risultati poco brillanti della compagnia assicurativa francese Axa (AXAF.PA: Quotazione) e dal gruppo chimico tedesco Bayer BAYG.DE, ma rinfrancate dalla trimestrale positiva del gruppo britannico d'assicurazioni AVIVA (AV.L: Quotazione).

Le vendite penalizzano il comparto delle materie prime, dove il gruppo minerario anglo-elvetico Xstrata XTA.L cede oltre il 4%.

Intorno alle 10,00 il Ftseurofirst 300, paniere dei principali titoli europei, perde lo 0,27%. Sui singoli mercati il Ftse londinese .FTSE arretra lievemente dello 0,11%, il Cac 40 francese .FCHI dello 0,37% e il Dax tedesco .GDAXI dello 0,22%.

Fra i titoli in evidenza: * AXA è in flessione del 3,19% dopo aver riportato una crescita dei profitti del 2007 inferiore alle aspettative del mercato.

* All'interno dello stesso comparto, AVIVA a Londra tocca un picco di +6%, portandosi poi a +3,77% dopo aver battuto le stime degli analisti con i profitti del 2007.

* In difficoltà BAYER sull'onda di una trimestrale sotto le stime degli analisti. Il gruppo tedesco riduce però le perdite a -1,70% da -3% dell'apertura.

* Pesanti le materie prime con XSTRATA, in calo del 4,54% sulla notizia di stampa secondo la quale l'Opa della brasiliana VALE (VALE5.SA: Quotazione) sul gruppo anglo-elvetico sarebbe in crisi.

* ROYAL BANK OF SCOTLAND (RBS.L: Quotazione) gira in nero poco dopo l'avvio dopo aver annunciato profitti in linea con le attese e aver alzato il dividendo.

* Si piazza tra i migliori titoli europei INBEV INTB.BR, che balza del 7,32% sulla pubblicazione dei risultati, mentre il settore "Food&Beverage" cresce dello 0,59%.

* Tra gli altri titoli in rialzo si segnala BRITISH AMERICAN TOBACCO (BATS.L: Quotazione), che mette a segno un incremento dell'1,96%).