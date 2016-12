BORSE EUROPA - Indici tengono rialzi, bene banche, sale D.Post

indici chiusura

alle 16,00 var% 2007 --------------------------------------------------------------- DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 3.820,28 +0,68 4.395,61 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.341,19 +0,78 1.506,61 DJ Stoxx banche 369,53 +1,16 424,26 DJ Stoxx oil&gas 416,38 +0,87 442,02 DJ stoxx tech 245,42 +0,78 304,27 ---------------------------------------------------------------

PARIGI, 28 aprile (Reuters) - L'azionario europeo tiene nel complesso i guadagni della mattinata nonostante l'avvio incerto di Wall Street.

L'attesa per la decisione di mercoledì sui tassi da parte della Fed, unita a una serie di dati macro Usa attesi per la parte finale della settimana, congelano per il momento gli scambi.

L'indice Ftse Eurofirst 300 .FTEU3 guadagna lo 0,65%, il DJ Stoxx 50 .STOXX50E lo 0,58%. Rialzi in linea con gli indici per Parigi e Francoforte, più indietro Londra.

Tra i titoli in evidenza:

* L'aggiornamento sui conti di BBVA (BBVA.MC: Quotazione) e di American Express (AXP.N: Quotazione) danno linfa alle banche in Europa con rialzi consistenti per big del calibro di CREDIT SUISSE CSGN.VX.

* DEUTSCHE POST (DPWGn.DE: Quotazione) ben comprata sulle voci di mercato secondo cui l'americana FedEx sarebbe intenzionata a comprare una quota.

* La svizzera GEBERIT GEBN.VX balza del 3,95% sull'attesa di risultati trimestrali solidi dopo quelli annunciato da ABB ABBN.VX la scorsa settimana, particolarmente positivi. Bene anche altre società che annunciano i conti questa settimana come CLARIANT CLN.VX e CIBA CIBN.VX.