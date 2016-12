BORSE EUROPA - Indici annullano perdite dopo W.Street e dati Usa

indici chiusura

alle 16,15 var% 2007 --------------------------------------------------------------- DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 3.728,40 +0,09 4.395,61 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.321,04 +0,11 1.506,61 DJ Stoxx banche 339,15 +0,29 424,26 DJ Stoxx oil&gas 439,49 -0,83 442,02 DJ stoxx tech 247,58 +0,49 304,27 ---------------------------------------------------------------

LONDRA, 27 maggio (Reuters) - Le borse europee annullano le perdite della giornata e si portano in territorio positivo dopo che Wall Street ha avviato gli scambi in rialzo.

Il deciso calo delle quotazioni del petrolio e i dati Usa sullw vendita di case che hanno mostrato il primo rialzo mensile da ottobre, favoriscono il recupero dei listini azionari dai ribassi della mattinata alimentati dai rinnovati timori finanziari per il settore bancario.

Alle 16,15 l'indice FTSEurofirst 300 è in rialzo dello 0,11% dopo che a metà seduta aveva toccato i minimi del mese.

Sui singoli mercati il Dax tedesco .GDAXI sale dello 0,5%, mentre il Cac francese .FCHI cede lo 0,2%. A Londra, alla riapertura del mercato dopo la pausa di ieri, l'indice Ftse100 di Londra guadagna lo 0,22%.

Tra i migliori settori farmaceutici e alimenatari guidati da Roche ROG.VX Novartis NOVN.VX e Nestle NESN.VX.

Sul fronte bancario, la svizzera UBS UBSN.VX, tra gli istituti che maggiormente hanno sofferto della crisi del mercato del credito, è in calo dell'1,2%. Il titolo è penalizzato dalle persistenti preoccupazioni relative alla sua potenziale esposizione a nuove svalutazioni oltre che da fattori tecnici legati ai diritti per l'aumento di capitale.

Deboli anche Societe Generale (SOGN.PA: Quotazione), Deutsche Postbank DPBGn.DE e Royal Bank of Scotland (RBS.L: Quotazione). Piatto l'indice Stoxx dei bancari.

Il listini sono frenati anche i realizzi suii titoli del settore delle commodity dopo i recenti guadagni e i ribassi degli energeticci.

Tra i titoli in evidenza: * INFINEON (IFXGn.DE: Quotazione), volatile, è in leggero calo dopo le perdite della mattinata sull'incertezza relativa alle strategie della società dopo l'annuncio delle dimissioni dell'AD Wolfgang Ziebart.

* SABMILLER SAB.L guadagna circa il 7% dopo le indiscrezioni stampa secondo le quali il produttore di birra belga InBev INTB.BR starebbe valutando la possibilità di una integrazione e vedrebbe come possibili obiettivi SABMiller o Anheuser Busch (BUD.N: Quotazione).

* VERSATEL VTWGn.DE sale del 4,5% circa dopo che UNITED INTERNET (UTDI.DE: Quotazione) ha confermato il proprio interesse per la rivale. In rialzo anche il titolo dell'Internet provider sulle attese che la società non pagherà cifre elevate per acquisire la piccola concorrente e sulla notizia della conferma delle guidance per l'intero anno.

* GLAXOSMITHKLINE (GSK.L: Quotazione) cede l'1% circa dopo che Morgan Stanley ha ridotto la raccomandazione sul titolo a "underweight" da "equal-weight" sui timori legati al vaccino anticancro Cervarix.

* IMPERIAL TOBACCO IMT.L perde il 2,7% dopo indiscrezioni stampa del weekend secondo le quali il ministero della Salute britannico pubblicherà nei prossimi giorni uno studio con l'obiettivo di limitare la pubblicità di tabacco.