Borse Europa: indici in netto calo con bancari e retailer

LONDRA (Reuters) - Dopo l'incertezza delle prime battute le borse europee prendono con più decisione la via del ribasso, in un mercato che vede da una parte intensificarsi le vendite sui bancari e dall'altra è appesantito dai titoli della grande distribuzione sulla scia della francese Carrefour.

Non bastano a sostenere i listini i rialzi dei petroliferi sulla scorta della fiammata del greggio.

Tra i titoli in evidenza:

* CARREFOUR lascia sul terreno oltre il 7% dopo che ieri sera il gruppo ha rivisto al ribasso gli obiettivi di utile operativo 2008. Le preoccupazioni degli investitori per l'impatto del rallentamento economico e dell'alto costo del denaro sulla spesa per consumi colpiscono anche altri retailer, con TESCO in calo del 2,5%, AHOLD del 2,6% e SAINSBURY del 3,2%.